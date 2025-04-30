Круговая тренировка: максимум результата за минимум времени

Круговая тренировка — это метод тренинга, где упражнения следуют одно за другим, а паузы между ними сведены к минимуму. Один круг включает несколько движений на разные группы мышц. После завершения цикла можно отдохнуть одну — две минуты и повторить все сначала — от двух до пяти раз.