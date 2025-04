Круговая тренировка: максимум результата за минимум времени

AMRAP (as many rounds/reps as possible) — это формат, при котором зафиксировано общее время (например, 15 или 20 минут), а задача спортсмена — выполнить как можно больше раундов или повторов за это время. Такой подход развивает выносливость, силу в условиях утомления и учит грамотно распределять усилия. Отлично подходит для домашних и заловых тренировок с акцентом на прогресс.