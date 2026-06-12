Подготовка к марафону: сколько времени нужно новичку

Подготовка к марафону с нуля обычно занимает 6−12 месяцев, если человек раньше не бегал регулярно. За это время нужно не только добежать до длинных тренировок, но и привыкнуть к нагрузке, подобрать обувь, питание и темп. Ниже — как строить план без рывков, что реально успеть за месяц и когда старт лучше перенести.