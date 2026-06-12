Подготовка к марафону: сколько времени нужно новичку

Подготовка к марафону с нуля обычно занимает 6−12 месяцев, если человек раньше не бегал регулярно. За это время нужно не только добежать до длинных тренировок, но и привыкнуть к нагрузке, подобрать обувь, питание и темп. Ниже — как строить план без рывков, что реально успеть за месяц и когда старт лучше перенести.
Кратко по сути:
- новичку безопаснее готовиться к марафону не меньше полугода;
- подготовка за месяц подходит только тем, кто уже регулярно бегает;
- большая часть тренировок проходит в спокойном разговорном темпе;
- длинные пробежки увеличивают постепенно, а не каждую неделю подряд;
- гели, изотоники и завтрак перед стартом лучше протестировать заранее;
- недосып и хроническая усталость мешают подготовке не меньше пропущенных тренировок.
За какое время можно подготовиться к марафону с нуля
Большинство планов подготовки к марафону рассчитаны не на новичков, а на людей, которые уже регулярно бегают. Если сейчас трудно пробежать 5−10 км без остановки, старт через 16 недель почти наверняка окажется слишком близко.
При подготовке с нуля обычно закладывают от 6 до 12 месяцев. Первые месяцы уходят на привычку к регулярным тренировкам: три-четыре пробежки в неделю, постепенный рост дистанции и восстановление без постоянных болей в ногах или спине.
Подготовка к марафону за месяц — вариант только для бегунов с готовой базой. Если длинных тренировок по 20−30 км раньше не было, за четыре недели безопасно наверстать их уже не получится.
Как подготовиться к марафону с нуля: пошаговый план
Первые месяцы подготовки редко напоминают марафонские тренировки из соцсетей. Главная задача на этом этапе — привыкнуть к регулярному бегу и не заработать травму раньше времени.
Шаг 1. Начать с легкого бега
Первые недели лучше бегать в спокойном темпе или чередовать бег с ходьбой. Если во время тренировки получается разговаривать без сильной одышки, скорость выбрана правильно.
Шаг 2. Выйти на 3−4 тренировки в неделю
Для большинства новичков этого достаточно. Обычно неделя включает две короткие пробежки, одну более длинную тренировку и одно-два занятия с упражнениями для ног и корпуса. Короткие силовые тренировки помогают лучше переносить беговые нагрузки и снижают риск проблем с коленями и поясницей.
Шаг 3. Постепенно увеличивать длинные пробежки
Именно длинный бег готовит к марафону лучше всего. Дистанцию увеличивают постепенно, а каждые несколько недель снижают нагрузку, чтобы успеть восстановиться.
Шаг 4. Добавить более быстрый бег
Когда обычные пробежки перестанут казаться тяжелыми, можно включить одну тренировку с ускорениями или более высоким темпом. Остальные тренировки по-прежнему должны оставаться легкими.
Шаг 5. Проверить экипировку и питание заранее
Кроссовки, носки, завтрак перед стартом, воду и спортивное питание лучше испытать на длинных тренировках. День марафона плохо подходит для любых экспериментов.
Шаг 6. Уменьшить нагрузку перед стартом
За две-три недели до марафона километраж обычно сокращают. Это помогает выйти на старт с запасом сил, а не с накопившейся усталостью.
Тренировки за месяц до марафона
За последний месяц уже не пытаются резко увеличить дистанцию или наверстать пропущенные тренировки. Ошибки в этот период обходятся дороже, чем пропущенные километры.
Обычно самая длинная пробежка остается за две-четыре недели до старта. После этого нагрузку постепенно снижают: бегать продолжают, но общий километраж становится меньше.
Если подготовка началась недавно и длинных пробежек еще не было, за месяц наверстать форму не получится. В такой ситуации безопаснее выбрать более короткую дистанцию или перенести старт.
Небольшая мышечная боль после непривычной нагрузки считается нормальной. Насторожиться стоит, если боль усиливается во время бега, заставляет менять шаг или сохраняется после отдыха.
Питание при подготовке к марафону
На длинных пробежках чаще подводят не ноги, а питание. Даже при хорошей подготовке темп может резко упасть, если организм остается без энергии или воды.
За два-три часа до тренировки обычно выбирают привычную еду с углеводами: кашу, рис, пасту, хлеб или банан. Жирную и слишком тяжелую пищу лучше оставить на другое время.
Если пробежка длится больше часа, стоит заранее проверить, что будет использоваться на дистанции: воду, изотоник, энергетические гели или другое спортивное питание. День марафона — плохое время для таких экспериментов.
После длительного бега не стоит откладывать еду на полдня. В ближайшие часы полезно нормально поесть, чтобы восстановить силы перед следующими тренировками.
Противопоказания и ограничения
Марафонскую подготовку лучше обсуждать с врачом, если есть заболевания сердца, неконтролируемое давление, диабет, выраженное ожирение, недавние операции, частые обмороки, боль в груди или одышка при небольшой нагрузке.
Тренировку стоит остановить, если появляются боль в груди, сильное головокружение, спутанность, резкая слабость, нарушение координации, острая боль в суставе или ощущение, что нога «не держит».
Отдельная зона риска — бег через старую травму. Если колено, стопа или ахилл уже болели, план должен быть осторожнее: меньше быстрых работ, больше восстановления, силовая нагрузка без боли и постепенный рост длинных пробежек.
Вопросы и ответы
Ниже — короткие ответы на вопросы, которые чаще всего появляются перед первым марафоном.
Можно ли подготовиться к марафону без тренера?
Да. Большинство любителей готовятся самостоятельно по готовым планам. Помощь тренера полезна, если уже были травмы, сложно подобрать нагрузку или есть цель пробежать марафон за конкретное время.
Сколько раз в неделю нужно бегать?
Для первого марафона обычно хватает трех-четырех тренировок в неделю. Реже — сложно набрать нужный объем, чаще — не всегда получается нормально восстанавливаться.
Какая самая длинная тренировка нужна перед марафоном?
У многих любителей самая длинная тренировка составляет 28−32 км. Полную марафонскую дистанцию до старта обычно не бегают.
Нужно ли худеть перед марафоном?
Специально садиться на жесткую диету во время подготовки — плохая идея. На дефиците энергии тяжелее восстанавливаться, растет риск срывов и травм. Если вес нужно снижать, лучше делать это до активного марафонского блока.
Можно ли идти на марафон с целью просто добежать до финиша?
Да. Более того, для первого марафона такая цель часто оказывается разумнее, чем попытка сразу уложиться в определенное время.