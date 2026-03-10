Заминка после тренировки: зачем она нужна и как ее делать

При этом вокруг заминки есть завышенные ожидания. В обзорах по восстановлению отмечают, что активная заминка не гарантирует защиты от крепатуры (боли в мышцах) на следующий день. Ее основная задача — спокойно завершить тренировку и вернуть организм к обычному состоянию.