Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заминка после тренировки: зачем она нужна и как ее делать

После интенсивной тренировки не стоит резко останавливаться. Заминка помогает постепенно снизить темп и завершить нагрузку.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Женщина выполняет заминку после тренировки
Основная цель заминки — постепенный переход организма от интенсивной работы к состоянию покояИсточник: Freepik

Заминка после тренировки — это несколько минут спокойного движения и простых упражнений в конце занятия. За это время снижается пульс, выравнивается дыхание и организм постепенно выходит из нагрузки. Ниже разберем, сколько длится заминка и какие упражнения подходят после разных тренировок.

Кратко по сути:

  • Заминка занимает в среднем 5−10 минут.
  • Сначала снижают темп, потом добавляют спокойную растяжку.
  • После бега подходит ходьба, после силовой — легкие движения и растяжка рабочих мышц.
  • Растяжка в заминке короткая и без рывков.
  • Глубокая растяжка и сложные упражнения в конце тренировки не нужны.

Что такое заминка и зачем ее нужно делать

Завершение тренировки часто недооценивают. На практике именно последние минуты помогают организму спокойно выйти из нагрузки.

По данным American Heart Association, после активной работы пульс, температура тела и кровоток некоторое время остаются повышенными. Если резко остановиться, может появиться слабость, головокружение или тошнота. Поэтому нагрузку в конце занятия обычно снижают постепенно.

Заминка помогает:

  • избежать резкого падения пульса и головокружения после нагрузки;
  • постепенно нормализовать дыхание;
  • уменьшить ощущение напряжения в мышцах сразу после тренировки;
  • легче перейти к отдыху или следующему занятию.

При этом вокруг заминки есть завышенные ожидания. В обзорах по восстановлению отмечают, что активная заминка не гарантирует защиты от крепатуры (боли в мышцах) на следующий день. Ее основная задача — спокойно завершить тренировку и вернуть организм к обычному состоянию.

Как правильно делать заминку: общие советы

Женщина правильно делает заминку
Растяжку часто выполняют после тренировки, когда мышцы уже разогреты. В таком состоянии она переносится комфортнее и может помочь улучшить подвижностьИсточник: Freepik

Заминка зависит от типа тренировки. После бега и после силовой работы она будет немного разной, но принцип один: сначала снизить интенсивность, затем выполнить несколько спокойных упражнений.

Типичная схема заминки:

  • отвести на заминку 5−10 минут;
  • первые 2−5 минут спокойно идти или двигаться в легком темпе;
  • затем выполнить растяжку мышц, которые работали на тренировке;
  • удерживать каждое положение 10−20 секунд без рывков;
  • дышать ровно и не тянуть мышцу через боль.

После бега или кардио обычно начинают с ходьбы и затем растягивают мышцы ног. После силовой тренировки добавляют легкие движения без веса и короткую растяжку рабочих мышц.

Если во время заминки появляются боль в груди, сильное головокружение или резкая одышка, тренировку прекращают. При сердечно-сосудистых заболеваниях и травмах суставов формат завершения занятия лучше заранее обсудить с врачом.

6 вариантов упражнений для заминки после тренировки

Варианты заминки проще подбирать по принципу «от общего к частному». Сначала спокойное движение, затем несколько позиций на основные мышцы.

1. Ходьба в спокойном темпе

Самый простой вариант заминки после тренировки. Подходит после бега, кардио и силовых упражнений.

Как делать: идти две-пять минут в спокойном темпе, постепенно снижая скорость.

2. Растяжка икроножных мышц

Полезна после бега, прыжков и других упражнений на ноги.

Как делать:

  • поставить одну ногу вперед, вторую оставить сзади;
  • заднюю пятку тянуть к полу и слегка подать корпус вперед;
  • удерживать 10−15 секунд на каждую сторону.

3. Растяжка задней поверхности бедра

Подходит после бега, выпадов и тяговых упражнений.

Как делать:

  • поставить одну ногу вперед на пятку;
  • слегка отвести таз назад и наклониться с прямой спиной;
  • остановиться на мягком натяжении под бедром.

4. Растяжка передней поверхности бедра

Хороший вариант после приседаний, выпадов и велотренажера.

Как делать:

  • встать у опоры;
  • согнуть ногу в колене и взять стопу рукой;
  • держать колени рядом и слегка подтянуть пятку к ягодице.

5. Растяжка ягодиц

Часто входит в заминку после силовой тренировки на ноги.

Как делать:

  • лечь на спину;
  • положить голень одной ноги на бедро другой;
  • подтянуть опорную ногу до ощущения растяжения в ягодице.

6. Растяжка груди и плеч

Подходит после жимов, отжиманий и плавания.

Как делать:

  • поставить ладонь или предплечье на стену;
  • повернуть корпус в противоположную сторону;
  • остановиться на ощущении растяжения в груди и передней части плеча.

Вопросы и ответы

Ниже — короткие ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у новичков.

Обязательно ли делать заминку после каждой тренировки?

Девушка делает заминку после беговой ттренировки
Заминка позволяет плавно переключить нервную систему в режим расслабленияИсточник: Freepik.com

Желательно после любой заметной нагрузки, особенно после бега, кардио, круговой работы и тяжелой силовой части.

Заминка и растяжка — это одно и то же?

Нет. Заминка шире: в нее входит постепенное снижение темпа, а растяжка — только одна из частей.

Подходит ли одна и та же заминка после всех тренировок?

Базовый принцип общий, но акценты лучше менять. После бега больше внимания дают голени и бедрам, после верхней силовой — груди, плечам и широчайшим.

Нужна ли заминка при боли и недомоганиях?

Нужна осторожность. При острой боли, недавней травме или обострении хронической проблемы упражнения подбирают индивидуально, иногда после консультации с врачом или специалистом по реабилитации.

Список источников

1. Сайт American Heart Association. Warm Up, Cool Down.

2. Van Hooren B., Peake J. M. Do We Need a Cool-Down After Exercise? A Narrative Review of the Psychophysiological Effects and the Effects on Performance, Injuries and the Long-Term Adaptive Response. Sports Medicine. 2018.