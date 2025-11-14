Крепатура мышц: почему появляется боль после тренировки и как ее облегчить

Некоторые специалисты используют холод в первые 24 часа после тренировки, чтобы слегка уменьшить воспалительную реакцию. Это относится к криотерапии — льду, холодным ваннам или специальным камерам. Но для большинства людей самый безопасный и комфортный вариант — именно мягкое тепло: оно снижает скованность и улучшает кровоток без резких воздействий.