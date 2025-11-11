Упражнение «мертвый жук»: для сильного пресса и здоровой спины

Во время упражнения включаются глубокие мышцы живота и спины — они удерживают корпус стабильным и разгружают поясницу. Такие движения улучшают контроль над телом и помогают снизить риск боли в спине. По данным ACE (2021) и обзора Behm и Anderson, Journal of Strength and Conditioning Research (2006), тренировки на устойчивость корпуса делают движения точнее и безопаснее.