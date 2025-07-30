Топ-10 лучших кроссовок для зала в 2025 году

Бренды ежегодно представляют множество моделей, адаптированных под разные виды нагрузок: от силовых тренировок и функционального тренинга до кардио и групповых занятий. Но как выбрать идеальные кроссовки именно для своих целей? Мы составили рейтинг лучших мужских и женских моделей для занятий в тренажерном и фитнес-зале в 2025 году.