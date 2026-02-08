Упражнения на выносливость: аэробные и силовые варианты

Упражнения на выносливость включают аэробные и силовые форматы, которые различаются по длительности, темпу и объему нагрузки. Кардио-нагрузка — лишь часть тренировки выносливости: она развивает работу сердца и дыхания, тогда как силовые упражнения учат мышцы долго работать без потери качества движений. Рассказываем, как сочетать эти подходы, какие упражнения подходят для старта и как собрать безопасную тренировку для начинающих.