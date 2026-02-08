Ричмонд
Упражнения на выносливость: аэробные и силовые варианты

Регулярные упражнения на выносливость помогают дольше держать рабочий темп и спокойнее переносить физические нагрузки в обычной жизни.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Девушка тренирует выносливость на беговой дорожке
Чтобы дольше справляться с нагрузками и быстрее восстанавливаться, организму нужна тренированная выносливостьИсточник: Freepik

Упражнения на выносливость включают аэробные и силовые форматы, которые различаются по длительности, темпу и объему нагрузки. Кардио-нагрузка — лишь часть тренировки выносливости: она развивает работу сердца и дыхания, тогда как силовые упражнения учат мышцы долго работать без потери качества движений. Рассказываем, как сочетать эти подходы, какие упражнения подходят для старта и как собрать безопасную тренировку для начинающих.

Кратко по сути:

  • Общую выносливость тренируют ровной работой 20−40 минут или интервалами.
  • Силовую выносливость развивают легкими и средними нагрузками и длинными подходами.
  • Интенсивность удобно контролировать по дыханию: в умеренном темпе можно говорить фразами.
  • Новичкам достаточно двух-четырех тренировок в неделю без работы до отказа.
  • Резкая боль, головокружение и давление в груди — сигнал остановиться.

Виды упражнений на выносливость

Выносливость — не одна способность, а несколько разных. Поэтому упражнения на выносливость делят на группы в зависимости от того, что именно они тренируют и за счет каких механизмов.

На практике чаще всего выделяют три варианта.

  • Аэробные упражнения — развивают работу сердца, легких и сосудов. Это основа общей выносливости.
  • Силовые упражнения на выносливость — учат мышцы долго работать без резкого снижения силы и контроля.
  • Смешанные форматы — сочетают оба подхода, например интервальные тренировки и круговые комплексы.

Для большинства людей оптимально сочетать разные виды нагрузки, а не зацикливаться на одном формате.

5 аэробных упражнений на развитие общей выносливости

Спортсмены тренируют выносливость на велотренажере
Упражнения на выносливость улучшают работу сердечно-сосудистой системыИсточник: Freepik.com/CC0

Аэробные упражнения — это физические упражнения на выносливость, которые нагружают сердце и дыхание. Их выполняют в двух основных режимах: непрерывном, с ровным темпом, и интервальном, с чередованием ускорений и восстановления.

Оба варианта подходят для развития общей выносливости, но ощущаются по-разному и по-разному дозируются.

Непрерывный режим:

1. Быстрая ходьба. Подходит для старта и восстановления. Выполняют 20−40 минут в темпе, при котором дыхание учащено, но говорить можно.

2. Велотренажер или велосипед. Нагрузка легко дозируется. Типичный формат: 5 минут разминки, 15−25 минут ровной работы, 3−5 минут заминки.

3. Эллипсоид. Часто выбирают при чувствительных коленях. Рабочая длительность — от 15 до 30 минут без резких ускорений.

4. Степ-подъемы на невысокую платформу. Подходят для дома. Темп ровный, корпус стабилен, колено движется по линии стопы.

Интервальный режим:

5. Интервальная быстрая ходьба или легкий бег. Одна минута более быстрого темпа и две минуты восстановления. 6−10 циклов достаточно для тренировки выносливости без перегрузки.

Прогресс в аэробных упражнениях достигается за счет постепенного увеличения общей длительности работы или количества интервалов, а не за счет постоянного повышения интенсивности.

6 упражнений на развитие силовой выносливости

Силовая выносливость — это способность мышц многократно сокращаться без резкого падения качества движений. Здесь важны не максимальные веса, а контроль техники и достаточный объем работы.

Ниже — упражнения, направленные на развитие силовой выносливости, которые можно выполнять дома или в зале. Их можно дозировать по повторениям, времени или дистанции в зависимости от формата тренировки.

1. Приседания с собственным весом: 12−25 повторов, 2−4 подхода. Спина нейтральная, пятки прижаты к полу.

2. Выпады назад: 10−20 повторов на каждую ногу. Такой вариант дает меньше нагрузки на коленные суставы, чем выпады вперед.

3. Отжимания от пола или опоры. Уровень сложности подбирают по высоте опоры. Рабочий диапазон — 8−20 повторов.

4. Тяга резинки или блока к поясу: 12−25 повторов. Лопатки движутся контролируемо, без рывков.

5. Планка: 20−40 секунд с сохранением нейтрального положения корпуса.

6. Фермерская переноска. Перенос веса на 20−40 метров развивает выносливость хвата и стабилизаторов корпуса.

Из этих упражнений легко собрать комплекс упражнений на выносливость в круговом формате: 5−6 движений подряд, по 30−45 секунд работы, с коротким отдыхом, 3−5 кругов.

Вопросы и ответы

Перед началом тренировок обычно возникают одни и те же сомнения. Ниже — короткие и практичные ответы.

Сколько раз в неделю тренировать выносливость?

Для начала достаточно двух-трех тренировок. Четвертую имеет смысл добавлять только при хорошем восстановлении.

Что важнее — аэробные или силовые упражнения?

Это разные задачи. Аэробные упражнения развивают общую выносливость, силовые — устойчивость мышц. Лучший вариант — сочетать оба типа.

Нужно ли тренироваться до сильной усталости?

Нет. Для развития выносливости важнее регулярность и умеренная интенсивность, а не работа до отказа.

Как понять, что нагрузка подходит?

Во время тренировки дыхание учащено, но контролируемо. После занятия остается чувство усталости без выраженной разбитости и восстановление занимает не больше суток.

Кому стоит быть особенно осторожным?

При заболеваниях сердца, неконтролируемом давлении, обострении хронических состояний и во время болезни нагрузку стоит согласовать с врачом.

