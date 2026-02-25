Аэробные упражнения: как сжигать калории и развивать выносливость

Скандинавская ходьба нагружает не только ноги, но и плечевой пояс и мышцы рук. Длину палок обычно рассчитывают по формуле «рост умножить на 0,7». Важно активно отталкиваться, а не просто опираться на них: движение идет от плеча, ладонь проходит за линию бедра.