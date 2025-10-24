Бег на месте: как сжечь калории, не выходя из дома

Бег на месте часто путают с бегом на дорожке. На первый взгляд разницы почти нет, но все же она есть. Полотно тренажера движется само — и это снижает нагрузку на мышцы-сгибатели бедра, в то время как при беге на месте вы полностью контролируете движение ног. Поэтому вариант без дорожки чуть сложнее и энергозатратнее, особенно при быстром темпе.