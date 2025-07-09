Кардиотренировки: как ускорить метаболизм и улучшить форму

— Специально готовить себя к кардиотренировкам не нужно, но всегда лучше начинать с малого. То есть с тех вещей, с которыми вы точно справитесь, — комментирует тренер. — Постепенно добавляйте нагрузку, не спешите. И лучше все же делать это с наставником.