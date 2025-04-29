Скандинавская ходьба: техника, правила и советы для начинающих

«Скандинавская ходьба считается универсальным видом фитнеса. Почему? Во-первых, заниматься ею может кто угодно: от ребенка до совсем пожилого человека. Во-вторых, во время занятий скандинавской ходьбой в работу включаются практически все мышцы тела — до 90%. В-третьих, заниматься можно в любое время и в любом месте. Даже если ваш график не совпадает с графиком работы фитнес-центра, всегда можно взять в руки палки и пройти по дорожкам ближайшего парка и по тротуарам у дома. И самое главное — нагрузку в скандинавской ходьбе можно легко регулировать самостоятельно, ориентируясь на самочувствие».