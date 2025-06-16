Зумба: спорт в ритме вечеринок

Музыка, простые движения и ощущение, будто вы не на тренировке, а на танцполе — все это про зумбу. В отличие от строгих классических тренировок, она дарит азарт и эмоциональную разрядку уже на первом занятии. При этом за весельем скрывается серьезная кардионагрузка, благодаря которой зумба занимает прочное место в фитнес-программах по всему миру.