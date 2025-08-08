Это убивает прогресс: главная ошибка в тренировках, которую все совершают

Когда вы начинаете тренироваться, результаты видны почти сразу: мышцы приходят в тонус, самочувствие улучшается, энергии прибавляется. Но через пару месяцев прогресс словно застывает. Вы делаете все то же самое, но тело уже не реагирует. Причина проста — тело привыкает к нагрузке. Организм адаптируется, и если не менять подход, рост останавливается. Чтобы продолжать прогрессировать, нужно грамотно варьировать тренировки. Из этой статьи вы узнаете, когда и как менять упражнения, и как выстроить график, который будет работать на результат каждый месяц.