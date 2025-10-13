Михаил Мамута назвал реальностью ИИ-триатлонистов

Среди прочих тем обсудили и влияние ИИ-технологий на спорт, ведь Мамута активно увлекается триатлоном.
— Как вы считаете, когда-нибудь будет возможно, что ИИ пробежит и проплывет триатлон на каком-то уровне?
— Сможет ли он выполнять чисто вот эти антропоморфные задачки качественно? Да, сможет. Мы уже видели забеги китайских роботов. У них пока биомеханика не идеальная, человека обогнать они не могут. Но добежать до финиша в полумарафоне (дистанция 21,1 км — прим.ред.) — уже возможно. Значит, и марафон добегут.
На велосипеде ИИ ездить точно сможет: там крутящий момент помогает держать равновесие. Пока ты крутишь — ты едешь. Сложнее всего, мне кажется, будет с плаванием, поскольку непросто организовать сам процесс: ИИ должен быть плавучим, быть легче, чем вода. Но, наверняка, и это решаемо. Какой-то фундаментальной проблемы я тут не вижу.
Кстати говоря, это ведь не только про спорт, но и про роботов — спасателей на воде, в горах и при пожарах, например.
