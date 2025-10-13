Михаил Мамута назвал реальностью ИИ-триатлонистов

— Сможет ли он выполнять чисто вот эти антропоморфные задачки качественно? Да, сможет. Мы уже видели забеги китайских роботов. У них пока биомеханика не идеальная, человека обогнать они не могут. Но добежать до финиша в полумарафоне (дистанция 21,1 км — прим.ред.) — уже возможно. Значит, и марафон добегут.