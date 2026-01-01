Джей Ло, Бейонсе и Дженнифер Энистон: 3 упражнения, которые они делают дома

Даже знаменитости признаются, что не каждый день проводят в спортзале. Когда нет времени или настроения на полноценную тренировку, они выбирают простые упражнения, которые можно выполнить прямо дома — без оборудования, специальной одежды и долгой подготовки. Такие привычки помогают поддерживать форму и возвращаться к привычному режиму.
Дженнифер Энистон: планка для тонуса всего тела
Дженнифер Энистон рассказывала, что любит начинать день с нескольких минут движения. Одно из самых простых и любимых упражнений актрисы — обычная планка. Она помогает быстро разбудить мышцы корпуса, улучшить осанку и почувствовать тонус.
Энистон выполняет несколько коротких подходов по 20−40 секунд, внимательно следя за техникой: корпус остается прямым, живот подтянут, а поясница не прогибается. Иногда она дополняет классическую планку боковой, чтобы сильнее включить мышцы кора. Такое упражнение легко сделать дома всего за несколько минут — без инвентаря и даже без спортивной формы.
Бейонсе: приседания, которые можно делать между делом
Бейонсе использует обычные приседания как быстрый способ поддерживать мышцы ног и ягодиц в тонусе. Когда нет времени на полноценную тренировку, она делает несколько небольших подходов в течение дня — например, перед душем, во время домашних дел или в коротких перерывах между работой.
Главное внимание певица уделяет технике: стопы стоят немного шире плеч, спина остается ровной, а движение выполняется плавно и без рывков. Иногда она берет небольшое дополнительное отягощение, но чаще обходится собственным весом. Такой формат помогает поддерживать активность даже в самые загруженные дни и не требует отдельного времени на тренировку.
Дженнифер Лопес: подъемы таза для округлых ягодиц
Дженнифер Лопес делает подъемы таза утром — это одно из ее самых частых упражнений для поддержания формы. Она ложится на спину, ставит стопы на ширину бедер и поднимает таз вверх, пока корпус не выстраивается в прямую линию. Лопес делает движение медленно, с полной концентрацией, чтобы включались ягодицы и мышцы кора. Такой формат работает лучше быстрых повторов и считается более безопасным для поясницы.
Это упражнение удобно тем, что его можно выполнять в пижаме, без коврика и без подготовки — достаточно нескольких минут. Джей Ло делает 2−3 подхода по 12−15 повторений, иногда добавляя статическую паузу в верхней точке. Оно помогает убрать утреннюю скованность, улучшить осанку и активировать мышцы, которые «засыпают» после долгого сидения и плотных застолий.
Для Лопес такие подъемы — простой способ оставаться в тонусе даже в дни, когда нет желания тренироваться полноценно. Упражнение быстро «включает» тело и возвращает ощущение контроля над формой, что особенно полезно на длинных выходных.