Джей Ло, Бейонсе и Дженнифер Энистон: 3 упражнения, которые они делают дома

Дженнифер Лопес делает подъемы таза утром — это одно из ее самых частых упражнений для поддержания формы. Она ложится на спину, ставит стопы на ширину бедер и поднимает таз вверх, пока корпус не выстраивается в прямую линию. Лопес делает движение медленно, с полной концентрацией, чтобы включались ягодицы и мышцы кора. Такой формат работает лучше быстрых повторов и считается более безопасным для поясницы.