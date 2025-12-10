Йога, которая дает результат: как тренируются Миранда Керр, Деми Мур и Лили Коллинз

Миранда Керр — австралийская модель и бывший ангел Victoria’s Secret, которой сейчас 40 лет. Несмотря на плотный график и съемки, она уже много лет строит свою спортивную рутину вокруг виньясы — динамичной йоги, где движения идут в связке с дыханием. В интервью Миранда рассказывает, что виньяса снимает нагрузку с суставов и при этом заменяет ей силовые тренировки: в ее практике много планок, балансов, переходов через чатурагу и растяжки задней поверхности тела.