Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Йога, которая дает результат: как тренируются Миранда Керр, Деми Мур и Лили Коллинз

Йога часто кажется слишком мягкой практикой, чтобы давать заметный результат. Но несколько звезд на своем примере доказали, что она работает не хуже силовых тренировок.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Деми Мур, которая занимается йогой и имеет стабильный результат занятий
Йога работает не хуже силовых тренировок при постоянных занятиях и правильно подобранном комплексе упражнений.Источник: Legion-Media.ru

Споры вокруг йоги не заканчиваются: кто-то называет ее растяжкой, кто-то — полноценной тренировкой. Звездный опыт скорее про второе. Многие из тех, кто регулярно выходит на коврик, рассказывают, что именно йога помогает им держать форму, улучшать гибкость, осанку и справляться со стрессом. И это не модное хобби, а система, которую они поддерживают годами.

Миранда Керр — силовая виньяса вместо тяжелых тренировок

Миранда Керр, которая выбрала силовую виньясу вместо тяжелых тренировок
Миранда КеррИсточник: Соцсети

Миранда Керр — австралийская модель и бывший ангел Victoria’s Secret, которой сейчас 40 лет. Несмотря на плотный график и съемки, она уже много лет строит свою спортивную рутину вокруг виньясы — динамичной йоги, где движения идут в связке с дыханием. В интервью Миранда рассказывает, что виньяса снимает нагрузку с суставов и при этом заменяет ей силовые тренировки: в ее практике много планок, балансов, переходов через чатурагу и растяжки задней поверхности тела.

Занимается она 4−5 раз в неделю по 40−45 минут — часто дома, на обычном коврике. Виньяса помогает ей держать осанку и тонус мышц без рельефа, который ей не подходит по моделингу. Керр отмечает, что регулярность важнее интенсивности: благодаря мягким, но стабильным тренировкам тело остается подтянутым, а гибкость растет без ощущения истощения.

Тем, кто хочет повторить ее подход, тренеры советуют начинать с базовых связок: приветствие солнцу, несколько вариаций собаки мордой вниз, простые балансы и короткая работа на центр тела. Такой формат дает эффект даже при 15−20 минутах в день и подходит новичкам.

Деми Мур — 30 лет практики и впечатляющая подвижность

Деми Мур, которая сохраняет впечатляющую подвижность благодаря 30 годам практики йоги
Деми МурИсточник: Соцсети

Деми Мур доказывает, что йога работает на перспективу: в 61 год она сохраняет мягкость движений и подвижность, которые редко встречаются даже у гораздо более молодых актрис. Практиковать она начала еще в 90-х, готовясь к ролям с физической нагрузкой, и со временем йога стала ее основным инструментом поддержания формы. В ее занятиях много классических асан — вариации воина, треугольник, мост, глубокие наклоны и дыхательные переходы.

На видео с тренировок, которыми Деми делится в соцсетях, всегда показано примерно одно и то же: плавные смены поз, акцент на центре тела и позвоночнике. Такой формат развивает силу без жестких рывков, улучшает осанку и помогает ей сохранять легкость походки — это особенно видно на красных дорожках и фотосессиях.

Тем, кто хочет повторить ее подход, тренеры рекомендуют начинать со статичных поз: планки, вариации позы воина, треугольника. Они укрепляют мышцы и дают эффект уже через несколько недель. В конце занятия Мур всегда делает короткую дыхательную практику — она снижает напряжение и помогает восстановиться.

Лили Коллинз — йога против стресса

Лили Коллинз, которая легче справляется со стрессом благодаря йоге
Лили КоллинзИсточник: Соцсети

Лили Коллинз давно использует йогу как способ держать тело в тонусе без тяжелых тренировок. Актрисе важно сохранять естественную мягкость движений — из-за съемок, танцевальных сцен и плотного графика. Поэтому она выбрала силовую йогу и барре: формат, который сочетает баланс, статическую силу и плавные переходы. В ее тренировках много планок, упражнений на баланс на одной ноге, отведений ног у опоры и работы на боковые мышцы кора.

Йога помогает Лили не только физически: в интервью она говорила, что практика снижает тревожность и выравнивает эмоциональный фон, особенно в периоды интенсивных съемок. Легкие дыхательные техники она делает перед рабочими днями, а силовые связки — вечером, когда нужно снять напряжение. Благодаря этому у Лили подтянутое тело без избыточного рельефа, который ей не подходит по образу.

Чтобы повторить ее формат, тренеры советуют комбинацию йоги и барре 3−4 раза в неделю: короткие силовые связки, баланс на одной ноге, приседания у стены и планки с вариациями. Эти упражнения укрепляют центр, улучшают осанку и помогают справляться со стрессом — именно на это делает акцент Лили.