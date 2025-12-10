Йога, которая дает результат: как тренируются Миранда Керр, Деми Мур и Лили Коллинз

Споры вокруг йоги не заканчиваются: кто-то называет ее растяжкой, кто-то — полноценной тренировкой. Звездный опыт скорее про второе. Многие из тех, кто регулярно выходит на коврик, рассказывают, что именно йога помогает им держать форму, улучшать гибкость, осанку и справляться со стрессом. И это не модное хобби, а система, которую они поддерживают годами.
Миранда Керр — силовая виньяса вместо тяжелых тренировок
Миранда Керр — австралийская модель и бывший ангел Victoria’s Secret, которой сейчас 40 лет. Несмотря на плотный график и съемки, она уже много лет строит свою спортивную рутину вокруг виньясы — динамичной йоги, где движения идут в связке с дыханием. В интервью Миранда рассказывает, что виньяса снимает нагрузку с суставов и при этом заменяет ей силовые тренировки: в ее практике много планок, балансов, переходов через чатурагу и растяжки задней поверхности тела.
Занимается она 4−5 раз в неделю по 40−45 минут — часто дома, на обычном коврике. Виньяса помогает ей держать осанку и тонус мышц без рельефа, который ей не подходит по моделингу. Керр отмечает, что регулярность важнее интенсивности: благодаря мягким, но стабильным тренировкам тело остается подтянутым, а гибкость растет без ощущения истощения.
Тем, кто хочет повторить ее подход, тренеры советуют начинать с базовых связок: приветствие солнцу, несколько вариаций собаки мордой вниз, простые балансы и короткая работа на центр тела. Такой формат дает эффект даже при 15−20 минутах в день и подходит новичкам.
Деми Мур — 30 лет практики и впечатляющая подвижность
Деми Мур доказывает, что йога работает на перспективу: в 61 год она сохраняет мягкость движений и подвижность, которые редко встречаются даже у гораздо более молодых актрис. Практиковать она начала еще в 90-х, готовясь к ролям с физической нагрузкой, и со временем йога стала ее основным инструментом поддержания формы. В ее занятиях много классических асан — вариации воина, треугольник, мост, глубокие наклоны и дыхательные переходы.
На видео с тренировок, которыми Деми делится в соцсетях, всегда показано примерно одно и то же: плавные смены поз, акцент на центре тела и позвоночнике. Такой формат развивает силу без жестких рывков, улучшает осанку и помогает ей сохранять легкость походки — это особенно видно на красных дорожках и фотосессиях.
Тем, кто хочет повторить ее подход, тренеры рекомендуют начинать со статичных поз: планки, вариации позы воина, треугольника. Они укрепляют мышцы и дают эффект уже через несколько недель. В конце занятия Мур всегда делает короткую дыхательную практику — она снижает напряжение и помогает восстановиться.
Лили Коллинз — йога против стресса
Лили Коллинз давно использует йогу как способ держать тело в тонусе без тяжелых тренировок. Актрисе важно сохранять естественную мягкость движений — из-за съемок, танцевальных сцен и плотного графика. Поэтому она выбрала силовую йогу и барре: формат, который сочетает баланс, статическую силу и плавные переходы. В ее тренировках много планок, упражнений на баланс на одной ноге, отведений ног у опоры и работы на боковые мышцы кора.
Йога помогает Лили не только физически: в интервью она говорила, что практика снижает тревожность и выравнивает эмоциональный фон, особенно в периоды интенсивных съемок. Легкие дыхательные техники она делает перед рабочими днями, а силовые связки — вечером, когда нужно снять напряжение. Благодаря этому у Лили подтянутое тело без избыточного рельефа, который ей не подходит по образу.
Чтобы повторить ее формат, тренеры советуют комбинацию йоги и барре 3−4 раза в неделю: короткие силовые связки, баланс на одной ноге, приседания у стены и планки с вариациями. Эти упражнения укрепляют центр, улучшают осанку и помогают справляться со стрессом — именно на это делает акцент Лили.