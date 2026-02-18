Ричмонд
Простая разминка на 10 минут для бодрости и легкости в теле

Усталость в теле часто появляется уже с утра и может преследовать на протяжении всего дня. Чтобы избежать этого, не нужно тратить часы на спортзал или сложные тренировки.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Достаточно уделить всего 10 минут домашней разминке, которая пробудит мышцы, активизирует кровообращение и улучшит общее самочувствие. В этой статье мы расскажем, какие упражнения стоит включить в свой домашний комплекс, чтобы легче двигаться и чувствовать себя полными сил и энергии весь день.

Глубокое дыхание и активизация корпуса

Утреннее диафрагмальное дыхание снижает стресс и запускает обмен веществ
Такое дыхание запускает все жизненно необходимые процессы в организме, помогает переключиться из состояния покоя в режим бодрствования, снижает уровень гормона стресса и улучшает насыщение клеток кислородом. Это особенно важно, если вы проснулись с ощущением тяжести или тревоги.

Как выполнять:

  1. Лягте на спину, колени согнуты, стопы на полу.
  2. Положите руки на живот и вдохните через нос, стараясь, чтобы поднимался именно живот, а не грудь.
  3. Медленно выдохните через слегка сжатые губы. Повторите 10−12 раз.

Потягивания

Мягкие потягивания в кровати помогают телу проснуться и размяться после сна
После ночи в одном положении мышцы и фасции (соединительная ткань) «склеиваются», из-за чего движения кажутся скованными. Мягкие потягивания разделяют эти слои, разгоняют застойные явления, что помогает быстро снять мышечное напряжение, а также улучшают микроциркуляцию и готовят тело к нагрузке. Это простой, но эффективный способ избежать утренней скованности.

Как выполнять:

  1. Вытяните руки вверх, потянитесь макушкой вперед и вверх, растяните спину, сосредоточившись на ощущениях.
  2. Далее выполните потягивания ногами: медленно поднимайте носки на себя, затем от себя, сжимайте и разжимайте пальцы ног.

Круговые движения плечами и шеей

Простая мобилизация шеи и плеч снимает утреннюю скованность
За ночь мышцы шеи и верхней части спины часто зажимаются — особенно если вы спали в неудобной позе или на плохой подушке. Это вызывает головную боль, тяжесть в плечах и ограничивает подвижность. Легкая мобилизация суставов утром помогает восстановить свободу движений и предотвратить дискомфорт в течение дня.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  2. Медленно вращайте плечами сначала вперед 10 раз, затем назад 10 раз.
  3. После переходите к шее: наклоняйте голову медленно вперед, назад и в стороны, аккуратно растягивая мышцы.

Вращение таза и бедер

Вращения тазом улучшают подвижность суставов и кровообращение в нижней части тела
Сидячий образ жизни и длительный сон делают тазобедренные суставы малоподвижными. Это влияет на осанку, походку и даже пищеварение. Вращения тазом улучшают кровоток в органах малого таза и снимают напряжение в пояснице.

Как выполнять:

  1. Поставьте ноги на ширине плеч, руки на бедрах.
  2. Медленно выполните вращения таза по кругу — сначала в одну сторону 20−30 секунд, затем в другую.

Баланс на одной ноге

Упражнение на равновесие укрепляет мышцы кора и улучшает координацию
Утренняя неустойчивость — частая жалоба, особенно у тех, кто много сидит. Упражнение на равновесие включает работу глубоких мышц стопы, голени и кора, которые отвечают за устойчивость. Регулярная практика улучшает координацию, снижает риск падений и делает походку увереннее.

Как выполнять:

  1. Встаньте босиком, поднимите одну ногу, сгибая ее в колене, и удерживайте равновесие 20−30 секунд.
  2. Если сложно, поначалу можно держаться за опору. Повторите то же самое на другую ногу.

Легкая гимнастика для глаз

Гимнастика для глаз снижает напряжение и улучшает концентрацию с самого утра
Многие сразу после пробуждения берут в руки телефон, что создает мгновенную нагрузку на глаза и зрительные нервы. Гимнастика помогает улучшить кровоток в мозге и снизить утреннюю рассеянность.

Как выполнять:

  1. Сидя или стоя, не поворачивая голову, выполните медленные круговые движения глазами: 5 кругов в одну сторону, затем 5 кругов в другую.
  2. Затем проведите взглядом по диагонали: верхний левый угол → нижний правый и наоборот, повторите 3 раза.

Регулярное выполнение этого простого комплекса помогает улучшить подвижность, повысить уровень энергии и снизить утомляемость в течение дня. Вы не только подготовите тело к активной деятельности, но и позаботитесь о здоровье суставов и мышц. Выполняйте этот домашний комплекс ежедневно, и со временем вы заметите, как легче становится двигаться, а бодрость и хорошее настроение сопровождают вас до самого вечера.