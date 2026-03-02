Почему жиры нужны при похудении: что можно есть для быстрого результата

Жиры долго считались главным врагом стройной фигуры, поэтому их часто стараются максимально сократить или убрать. На практике такой подход быстро дает обратный эффект: еда хуже насыщает, растет тяга к сладкому, все время тянет на перекусы. При этом небольшое количество жиров в каждом приеме пищи помогает наедаться обычными порциями и соблюдать свой калораж. Поэтому при похудении так важно понимать, какие жиры можно оставить в рационе и в каком объеме.