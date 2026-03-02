Ричмонд
Почему жиры нужны при похудении: что можно есть для быстрого результата

Страх жиров — классика диет, но именно он часто приводит к срывам на сладкое и перекусам. Разбираем, какие жиры помогают худеть и сколько их можно оставлять в рационе.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Жиры долго считались главным врагом стройной фигуры, поэтому их часто стараются максимально сократить или убрать. На практике такой подход быстро дает обратный эффект: еда хуже насыщает, растет тяга к сладкому, все время тянет на перекусы. При этом небольшое количество жиров в каждом приеме пищи помогает наедаться обычными порциями и соблюдать свой калораж. Поэтому при похудении так важно понимать, какие жиры можно оставить в рационе и в каком объеме.

Почему жиры нужны даже при снижении веса

Небольшое количество жиров в еде помогает дольше сохранять чувство сытости.
Небольшое количество жиров в еде помогает дольше сохранять чувство сытости.Источник: Freepik

Жиры участвуют в работе организма намного активнее, чем принято думать. Они входят в состав клеточных мембран, влияют на выработку гормонов и помогают усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и K. Когда жиров в рационе слишком мало, кожа становится сухой, быстрее появляется чувство усталости, а аппетит становится менее предсказуемым.

Еще одна важная роль жиров — насыщение. Блюда с умеренным содержанием жиров перевариваются медленнее, поэтому после них реже возникает желание перекусить или поесть сладкого. Именно помогает легче удерживать умеренный дефицит калорий без ощущения постоянного голода.

Полезные жиры, которые стоит оставить в рационе

Орехи, рыба и растительные масла — примеры жиров, которые можно спокойно оставлять в меню.
Орехи, рыба и растительные масла — примеры жиров, которые можно спокойно оставлять в меню.Источник: Freepik

Не все жиры одинаково влияют на рацион. При снижении веса важно не убирать их полностью, а выбирать источники, которые дают насыщение и питательную ценность. К таким продуктам относятся варианты с ненасыщенными жирными кислотами — именно они чаще встречаются в сбалансированном питании.

В повседневном меню это могут быть:

  • растительные масла (оливковое, льняное, кунжутное);
  • орехи и семена;
  • жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь);
  • авокадо.

Такие продукты удобно добавлять небольшими порциями: ложка масла в салат, горсть орехов к перекусу, кусок рыбы на ужин. Они делают блюда более сытными и помогают избежать ситуации, когда после «обезжиренного» приема пищи быстро возникает тяга к сладкому.

Сколько жиров можно при похудении

При снижении веса жиры остаются в рационе, но их порции становятся умеренными.
При снижении веса жиры остаются в рационе, но их порции становятся умеренными.Источник: Freepik

Количество жиров не требует строгого подсчета граммов, если ориентироваться на понятные бытовые меры. В среднем при снижении веса их доля остается на уровне около 35% суточной калорийности, но на практике удобнее опираться на размер порций и состав тарелки.

В течение дня это может выглядеть так:

  • 1−2 чайные ложки масла для приготовления или заправки;
  • небольшая горсть орехов или семян;
  • порция жирной рыбы 1−2 раза в неделю;
  • половина авокадо или добавка к салату.

Такой объем позволяет сохранить вкус и насыщаемость рациона, не создавая избытка калорий. Если жиры присутствуют в каждом приеме пищи в умеренном количестве, аппетит обычно остается стабильным, а питание — более комфортным.

Какие жиры действительно мешают похудению

Избыток скрытых жиров чаще всего связан не с продуктом, а с его количеством.
Избыток скрытых жиров чаще всего связан не с продуктом, а с его количеством.Источник: Freepik

Не все жиры одинаково влияют на снижение веса. Основная проблема возникает из-за того, что жирные продукты калорийны и их легко съесть больше, чем планировалось. В итоге суточная калорийность незаметно растет, даже если порции еды выглядят небольшими.

Чаще всего сложности возникают со следующими категориями:

  • фастфуд и полуфабрикаты, где жиры сочетаются с быстрыми углеводами;
  • выпечка, десерты и снеки с трансжирами;
  • соусы, майонез, кремовые заправки, которые добавляют калорий без ощущения сытости;
  • жарка во фритюре и обильное использование масла при приготовлении.

Такие продукты дают много калорий при небольшом объеме, поэтому насыщение наступает позже. Именно регулярный избыток подобных жиров чаще всего тормозит похудение.

Ошибки при сокращении жиров

Полный отказ от жиров часто приводит к перееданию и тяге к сладкому.
Полный отказ от жиров часто приводит к перееданию и тяге к сладкому.Источник: Freepik

Самая частая ошибка — попытка максимально убрать жиры из рациона. В первые дни это может казаться логичным решением, но довольно быстро появляются постоянное чувство голода, раздражительность и тяга к быстрым перекусам. Без жиров еда хуже насыщает, поэтому объем съедаемого постепенно увеличивается.

Еще одна распространенная ситуация — замена жиров быстрыми углеводами. Когда из тарелки исчезают масло, орехи или рыба, их место часто занимают хлебцы, сладкие йогурты, печенье или дополнительные порции злаков. В результате калорийность рациона не снижается, а аппетит растет.

Также проблема возникает при страхе добавлять жиры в готовые блюда. Салаты без заправки, сухие гарниры и обезжиренные продукты повышают вероятность вечерних перекусов. Небольшое количество жиров в каждом приеме пищи, напротив, помогает сохранить сытость и делает рацион сбалансированным.