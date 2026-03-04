Без гантелей и боли: 5 упражнений для подтянутых рук дома

Зона, которая предательски колышется при взмахе, заставляет нас отказываться от открытых маек и коротких рукавов даже в жару. Но для того чтобы привести руки в тонус, вам не придется часами тягать железо в тренажерке. В этой статье мы расскажем о действенных упражнениях, которые помогут улучшить тонус кожи внутренней стороны рук и вернуть себе уверенность. Главное их преимущество в том, что они не требуют специального оборудования и могут выполняться в любых условиях.