Без гантелей и боли: 5 упражнений для подтянутых рук дома

Обвисшая кожа и дряблость рук — проблема, с которой сталкиваются многие, особенно после резкого похудения. Простой домашний комплекс поможет исправить это.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Зона, которая предательски колышется при взмахе, заставляет нас отказываться от открытых маек и коротких рукавов даже в жару. Но для того чтобы привести руки в тонус, вам не придется часами тягать железо в тренажерке. В этой статье мы расскажем о действенных упражнениях, которые помогут улучшить тонус кожи внутренней стороны рук и вернуть себе уверенность. Главное их преимущество в том, что они не требуют специального оборудования и могут выполняться в любых условиях.

Разминка: энергичные махи руками

Активная разминка подготавливает мышцы и суставы к основной нагрузке.
Источник: Freepik

Перед любой тренировкой важно разогреть мышцы и подготовить суставы к работе. Холодные, не разогретые мышцы более подвержены травмам, а упражнения менее эффективны. Махи руками усиливают приток крови к плечевому поясу, повышают эластичность связок и помогают настроиться на тренировку. Разминка особенно важна для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, спина ровная.
  2. Вытяните руки в стороны на уровне плеч.
  3. Начните выполнять небольшие круговые движения руками вперед — 20 раз.
  4. Затем измените направление и выполните 20 круговых движений назад.
  5. Увеличьте амплитуду движений, сделав еще по 10 кругов в каждую сторону.

Отжимания от стены для трицепса и груди

Отжимания от стены — безопасная альтернатива классическим отжиманиям для начинающих.
Источник: Freepik

Трицепс — это мышца, которая составляет две трети объема руки. Именно ее слабость чаще всего приводит к обвисанию задней поверхности рук.

Отжимания от стены позволяют проработать эту зону без чрезмерной нагрузки на запястья и спину, что делает упражнение идеальным для домашнего выполнения. Регулярная практика укрепляет не только руки, но и грудные мышцы, улучшая осанку.

Как выполнять:

  1. Встаньте лицом к стене на расстоянии одного шага.
  2. Упритесь ладонями в стену на уровне плеч, руки полностью выпрямлены.
  3. Медленно сгибайте руки в локтях, приближая грудь к стене, пока локти не образуют угол 90 градусов.
  4. На выдохе оттолкнитесь и вернитесь в исходное положение.
  5. Выполните 12−15 повторений в 2 подхода.

Обратные отжимания от стула

Обратные отжимания целенаправленно прорабатывают заднюю поверхность рук.
Источник: Freepik

Это одно из самых эффективных упражнений для борьбы с дряблостью трицепса. Обратные отжимания изолированно нагружают именно ту зону, которая чаще всего остается без внимания. Упражнение можно выполнять дома, используя устойчивый стул или диван. Оно не только подтягивает руки, но и укрепляет плечевой пояс, делая контур руки более четким и привлекательным.

Как выполнять:

  1. Сядьте на край устойчивого стула, ладони уприте в сиденье рядом с бедрами.
  2. Сдвиньте таз чуть вперед, опираясь на руки, ноги согните в коленях.
  3. На вдохе медленно опускайте таз вниз, сгибая руки до угла 90 градусов в локтях.
  4. На выдохе энергично выпрямите руки, возвращаясь в исходное положение.
  5. Сделайте 10−12 повторений в 2 подхода.

Планка на предплечьях

Планка укрепляет не только кор, но и мышцы рук, повышая их выносливость.
Источник: Freepik

Планка — это статическое упражнение, которое заставляет работать сразу несколько групп мышц, включая трицепсы, дельтовидные мышцы и мышцы кора. Удержание положения в планке особенно эффективно для укрепления глубоких мышечных слоев и улучшения тонуса кожи. Регулярное выполнение планки делает руки более сильными и подтянутыми, а также улучшает общую выносливость.

Как выполнять:

  1. Лягте на живот, затем поднимитесь на предплечьях, локти строго под плечами.
  2. Тело должно образовывать прямую линию от макушки до пяток.
  3. Напрягите пресс и ягодицы, не прогибайтесь в пояснице.
  4. Удерживайте положение 20−30 секунд (постепенно увеличивая время).
  5. Повторите 2−3 раза с перерывом 30 секунд между подходами.

Ножницы руками перед грудью

Динамичные скрещивания рук тонизируют мышцы и улучшают кровообращение.
Источник: Freepik

Это простое упражнение отлично дополняет комплекс, обеспечивая динамическую нагрузку на грудные мышцы и переднюю поверхность плеч. Быстрые, но контролируемые движения улучшают микроциркуляцию крови в тканях, что способствует повышению упругости кожи. Упражнение можно выполнять в любом темпе, делая его отличным завершением тренировки или даже самостоятельной разминкой в течение дня.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, вытяните руки перед собой на уровне груди параллельно полу.
  2. Ладони направлены вниз или повернуты друг к другу.
  3. Быстро скрещивайте руки, разводя их в стороны и сводя обратно.
  4. Одна рука должна проходить над другой при каждом скрещивании.
  5. Выполняйте упражнение в течение 30−40 секунд, сделайте 2−3 подхода.

Регулярное выполнение этого комплекса всего 3−4 раза в неделю уже через месяц даст видимые результаты: руки станут более подтянутыми, кожа — упругой, а мышцы — сильными. Не забывайте также о правильном питании и водном балансе — это усилит эффект от тренировок и поможет коже быстрее восстановиться. Начните сегодня, и уже скоро вы сможете с уверенностью носить открытые наряды и гордиться своими красивыми, подтянутыми руками.