Без гантелей и боли: 5 упражнений для подтянутых рук дома

Зона, которая предательски колышется при взмахе, заставляет нас отказываться от открытых маек и коротких рукавов даже в жару. Но для того чтобы привести руки в тонус, вам не придется часами тягать железо в тренажерке. В этой статье мы расскажем о действенных упражнениях, которые помогут улучшить тонус кожи внутренней стороны рук и вернуть себе уверенность. Главное их преимущество в том, что они не требуют специального оборудования и могут выполняться в любых условиях.
Разминка: энергичные махи руками
Перед любой тренировкой важно разогреть мышцы и подготовить суставы к работе. Холодные, не разогретые мышцы более подвержены травмам, а упражнения менее эффективны. Махи руками усиливают приток крови к плечевому поясу, повышают эластичность связок и помогают настроиться на тренировку. Разминка особенно важна для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, спина ровная.
- Вытяните руки в стороны на уровне плеч.
- Начните выполнять небольшие круговые движения руками вперед — 20 раз.
- Затем измените направление и выполните 20 круговых движений назад.
- Увеличьте амплитуду движений, сделав еще по 10 кругов в каждую сторону.
Отжимания от стены для трицепса и груди
Трицепс — это мышца, которая составляет две трети объема руки. Именно ее слабость чаще всего приводит к обвисанию задней поверхности рук.
Отжимания от стены позволяют проработать эту зону без чрезмерной нагрузки на запястья и спину, что делает упражнение идеальным для домашнего выполнения. Регулярная практика укрепляет не только руки, но и грудные мышцы, улучшая осанку.
Как выполнять:
- Встаньте лицом к стене на расстоянии одного шага.
- Упритесь ладонями в стену на уровне плеч, руки полностью выпрямлены.
- Медленно сгибайте руки в локтях, приближая грудь к стене, пока локти не образуют угол 90 градусов.
- На выдохе оттолкнитесь и вернитесь в исходное положение.
- Выполните 12−15 повторений в 2 подхода.
Обратные отжимания от стула
Это одно из самых эффективных упражнений для борьбы с дряблостью трицепса. Обратные отжимания изолированно нагружают именно ту зону, которая чаще всего остается без внимания. Упражнение можно выполнять дома, используя устойчивый стул или диван. Оно не только подтягивает руки, но и укрепляет плечевой пояс, делая контур руки более четким и привлекательным.
Как выполнять:
- Сядьте на край устойчивого стула, ладони уприте в сиденье рядом с бедрами.
- Сдвиньте таз чуть вперед, опираясь на руки, ноги согните в коленях.
- На вдохе медленно опускайте таз вниз, сгибая руки до угла 90 градусов в локтях.
- На выдохе энергично выпрямите руки, возвращаясь в исходное положение.
- Сделайте 10−12 повторений в 2 подхода.
Планка на предплечьях
Планка — это статическое упражнение, которое заставляет работать сразу несколько групп мышц, включая трицепсы, дельтовидные мышцы и мышцы кора. Удержание положения в планке особенно эффективно для укрепления глубоких мышечных слоев и улучшения тонуса кожи. Регулярное выполнение планки делает руки более сильными и подтянутыми, а также улучшает общую выносливость.
Как выполнять:
- Лягте на живот, затем поднимитесь на предплечьях, локти строго под плечами.
- Тело должно образовывать прямую линию от макушки до пяток.
- Напрягите пресс и ягодицы, не прогибайтесь в пояснице.
- Удерживайте положение 20−30 секунд (постепенно увеличивая время).
- Повторите 2−3 раза с перерывом 30 секунд между подходами.
Ножницы руками перед грудью
Это простое упражнение отлично дополняет комплекс, обеспечивая динамическую нагрузку на грудные мышцы и переднюю поверхность плеч. Быстрые, но контролируемые движения улучшают микроциркуляцию крови в тканях, что способствует повышению упругости кожи. Упражнение можно выполнять в любом темпе, делая его отличным завершением тренировки или даже самостоятельной разминкой в течение дня.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, вытяните руки перед собой на уровне груди параллельно полу.
- Ладони направлены вниз или повернуты друг к другу.
- Быстро скрещивайте руки, разводя их в стороны и сводя обратно.
- Одна рука должна проходить над другой при каждом скрещивании.
- Выполняйте упражнение в течение 30−40 секунд, сделайте 2−3 подхода.
Регулярное выполнение этого комплекса всего 3−4 раза в неделю уже через месяц даст видимые результаты: руки станут более подтянутыми, кожа — упругой, а мышцы — сильными. Не забывайте также о правильном питании и водном балансе — это усилит эффект от тренировок и поможет коже быстрее восстановиться. Начните сегодня, и уже скоро вы сможете с уверенностью носить открытые наряды и гордиться своими красивыми, подтянутыми руками.