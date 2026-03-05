Когда и как пить кофе перед тренировкой, чтобы быстрее похудеть

Кофеин — это стимулятор, который воздействует на нервную систему и временно снижает ощущение усталости. За счет этого тренировка может казаться легче, а концентрация — выше. Но эффект зависит от дозы, времени приема и индивидуальной реакции организма. Чтобы кофе действительно помог во время тренировки, важно понимать, как он работает и где проходит граница между пользой и вредом.