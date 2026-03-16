Почему нельзя заканчивать тренировку без заминки

Многие пропускают заминку, считая ее пустой тратой времени. Но именно эти 5−10 минут после основной нагрузки решают, как вы будете чувствовать себя завтра и увидите ли реальный прогресс. Разбираемся, зачем нужна заминка и что в это время происходит с организмом.
Плавный переход от напряжения к состоянию покоя
Во время интенсивной тренировки сердце бьется чаще, кровь разгоняется по сосудам, пульс поднимается до 140−160 ударов в минуту. Если резко остановиться и сесть или лечь, сердечно-сосудистая система испытывает мощнейший стресс. Кровь застаивается в мышцах ног, сердцу труднее качать ее дальше, и давление может упасть слишком резко. Отсюда головокружение, тошнота и чувство слабости после тренировки.
Заминка постепенно снижает пульс, возвращая организм в спокойный режим. Это как торможение автомобиля: если жать по тормозам резко, пассажиров бросает вперед. Плавное замедление безопасно и комфортно вернет ваше тело и всю систему в правильное, нужное состояние.
Выведение молочной кислоты
Во время силовой работы в мышцах накапливается лактат — тот самый продукт распада, который вызывает ощущение жжения в мышцах в конце подхода. Если после тренировки просто лечь, молочная кислота останется в мышцах, вызывая болезненные ощущения на следующий день.
Легкая активность в заминке — ходьба, медленная растяжка, велотренажер в спокойном темпе — помогает вывести лактат из мышечной ткани. Кровь продолжает циркулировать, унося продукты распада и доставляя свежий кислород. Проще говоря, активное восстановление снижает уровень лактата быстрее, чем полный покой и лежание на диване.
Предотвращение травм и скованности
После интенсивной нагрузки мышцы находятся в сокращенном состоянии. Если их не растянуть, они останутся укороченными. Со временем это приводит к хроническому напряжению, болям в спине и шее, мигреням и ограничению подвижности суставов.
Заминка с элементами растяжки возвращает мышцам их естественную длину. Волокна расслабляются, уходит гипертонус, улучшается эластичность. Особенно важно растягивать те группы, которые активно работали: квадрицепсы после приседаний, грудные мышцы после жима, спину после тяг.
Снижение уровня кортизола
Тренировка — стресс для организма. В кровь выбрасывается кортизол, гормон, который мобилизует ресурсы для нагрузки. Если после тренировки резко остановиться, уровень кортизола остается высоким дольше. Это мешает восстановлению, замедляет рост мышц и даже способствует накоплению жира в области живота.
Спокойная заминка помогает снизить выработку кортизола и запустить синтез хороших гормонов — эндорфинов и серотонина. Вы уходите из зала не в состоянии истощения, а с чувством легкой усталости и удовлетворения.
Как должна выглядеть правильная заминка
Никаких сложных схем. Заминка занимает максимум 5−10 минут и строится на трех простых этапах:
- Легкое кардио. 3−5 минут спокойной ходьбы на дорожке, езды на велотренажере или эллипса. Пульс должен опуститься до 100−110 ударов в минуту.
- Статическая растяжка. Удерживайте каждое положение 20−30 секунд без боли и рывков. Тяните те мышцы, которые работали: спину, грудь, ноги.
- Дыхательные упражнения. Глубокий вдох и медленный выдох помогают окончательно успокоить нервную систему.
Регулярная заминка делает тренировки более безопасными и эффективными. Вы быстрее прогрессируете, реже травмируетесь и просто лучше себя чувствуете.
Пять минут после тренировки не кажутся чем-то важным, пока не начинаете их пропускать. А когда включаетесь в привычку — удивляетесь, как жил без них раньше. Заминка не требует специального инвентаря, сложных знаний или лишнего времени. Только желание позаботиться о своем теле на те самые 10 минут дольше. И результат точно стоит того.