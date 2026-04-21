СберПрайм Казанский марафон запустил гастрогид «На старт! Внимание! Казань!»

К СберПрайм Казанскому марафону 2026 команда проекта представила мультиформатный гид «На старт! Внимание! Казань!» — удобный инструмент для бегунов, жителей города и туристов. Он объединяет предложения от гастропроектов города, и идеи, как провести марафонские выходные в Казани.
Гид стал уже традиционным форматом, который команда марафона развивает из года в год, расширяя его содержание и добавляя новые городские сценарии для участников события.
В этом году в гиде собраны более 40 гастропроектов города: рестораны, кафе и бары подготовили специальные предложения для участников марафона и гостей — от скидок до специальных позиций в меню. Отдельное внимание уделено Московскому рынку, который выступил гастрономическим партнером события.
Экспертом гида выступил Никита Мосеев, автор блога «Жуй без соли». Лучшие по его мнению проекты отдельно отмечены в гиде, а в анонсирующем видеоролике он показывает часть мест, куда стоит заглянуть до старта или после финиша — позавтракать, восстановить силы или просто выдохнуть и почувствовать город.
Помимо гастрономии, гид предлагает сценарии для насыщенных выходных в городе. Среди них — посещение лектория СберПрайм Казанского марафона, концертная программа, беговые экскурсии по городу, утренние пробежки по набережной озера Кабан, спортивная выставка и экспо в манеже.
Центрального стадиона, а также городские прогулки, знакомства и шопинг локальных сувениров.
Гид «На старт! Внимание! Казань!» можно найти в городских заведениях и на сайте.
Вадим Янгиров, директор СберПрайм Казанского марафона и серии спортивных мероприятий TIMERMAN:
«СберПрайм Казанский марафон — это уже давно больше, чем спортивное событие. Это про город, его атмосферу и людей. Мы видим, как участники хотят не только пробежать дистанцию, но и прожить эти дни в Казани максимально насыщенно. Поэтому гид стал для нас важным инструментом, который помогает объединить спорт, гастрономию и городскую культуру в единый опыт», — отмечает директор СберПрайм Казанского марафона.
Напомним, СберПрайм Казанский марафон стартует 1 мая с детских забегов. В субботу, утром стартуют участники дистанции 10 км, днем — 3 км. А вечером организаторы готовят масштабную паста-пати и традиционные Парад наций и концерт. В юбилейный пятый раз в рамках Казанского марафона пройдет Чемпионат России по марафону, который стартует 3 мая. Выйти на старт готовятся сильнейшие российские спортсмены, а конкуренцию им составят приглашенные атлеты из зарубежных стран. Трансляцию марафона вновь покажут в эфире федерального телеканала МАТЧ ТВ. На трассе будут организованы пункты питания и зоны поддержки, а также активности от экосистемы Сбера, включая СберПрайм и партнерский сервис Самокат. У бегунов и болельщиков появится возможность подготовиться к марафону комплексно с ИИ-помощником ГигаЧат, в том числе получить советы по тренировкам и питанию. Все участники марафона старше 18 лет, которые в процессе регистрации согласятся с условиями страхования СберСтрахования жизни будут автоматически застрахованы от травм на время проведения соревнования.
Получить стартовые пакеты будет возможно с 30 апреля. Тогда же начнет работу спортивная выставка, где будет представлено множество брендов и партнерские активности, которые 2 и 3 мая переедут в стартовый городок, где разместятся фуд-корт и зона трансляция марафона.
Регистрация на Казанский марафон 2026 уже открыта на сайте kazan.run, и присоединиться к забегу может каждый — от новичка до опытного марафонца. Выбирайте дистанцию, проходите регистрацию, планируйте майские в Казани и станьте частью истории одного из самых массовых и быстрых марафонов страны уже