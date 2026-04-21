СберПрайм Казанский марафон запустил гастрогид «На старт! Внимание! Казань!»

Напомним, СберПрайм Казанский марафон стартует 1 мая с детских забегов. В субботу, утром стартуют участники дистанции 10 км, днем — 3 км. А вечером организаторы готовят масштабную паста-пати и традиционные Парад наций и концерт. В юбилейный пятый раз в рамках Казанского марафона пройдет Чемпионат России по марафону, который стартует 3 мая. Выйти на старт готовятся сильнейшие российские спортсмены, а конкуренцию им составят приглашенные атлеты из зарубежных стран. Трансляцию марафона вновь покажут в эфире федерального телеканала МАТЧ ТВ. На трассе будут организованы пункты питания и зоны поддержки, а также активности от экосистемы Сбера, включая СберПрайм и партнерский сервис Самокат. У бегунов и болельщиков появится возможность подготовиться к марафону комплексно с ИИ-помощником ГигаЧат, в том числе получить советы по тренировкам и питанию. Все участники марафона старше 18 лет, которые в процессе регистрации согласятся с условиями страхования СберСтрахования жизни будут автоматически застрахованы от травм на время проведения соревнования.