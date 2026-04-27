Как подготовиться к первому в своей жизни марафону и дойти до финиша

Марафон кажется чем-то сложным ровно до тех пор, пока нет четкой системы подготовки. С правильным подходом даже первая дистанция становится реальной задачей.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Журнал "Марафонец"

Чаще всего подготовка к первому марафону идет по одному сценарию: человек начинает больше бегать, быстрее прогрессировать, не пропускать тренировки. В итоге нагрузка растет слишком резко, появляется усталость и риск травм, а уверенности в собственных силах становится все меньше. При этом результат дают не объемы сами по себе, а последовательность: регулярные пробежки, постепенное увеличение дистанции, отдых и внимание к базовым вещам вроде сна и питания. Когда все это складывается в систему, марафон перестает быть чем-то недосягаемым и превращается в понятную цель.

Постепенная подготовка без резкого роста нагрузки

Первые тренировки лучше держать в комфортном темпе, чтобы организм успевал адаптироваться к нагрузке.
Первые тренировки лучше держать в комфортном темпе, чтобы организм успевал адаптироваться к нагрузке.Источник: Freepik

Подготовка начинается не с длинных дистанций, а с регулярности. Достаточно 2−3 пробежек в неделю, чтобы заложить базу и дать организму время адаптироваться. Важно не гнаться за километрами в первые недели, а привыкнуть к самому процессу бега.

Дистанцию стоит увеличивать постепенно — без резких скачков. Обычно это плюс 10−15% к общему объему в неделю, не больше. При этом только одну тренировку стоит сделать длинной: именно она формирует выносливость и готовит к самой дистанции. Самая частая ошибка — попытка ускорить результат. Желание поскорее пробежать свой максимум почти всегда заканчивается откатом.

Восстановление и режим — залог успеха

Отдых и сон напрямую влияют на то, как организм справляется с нагрузкой.
Отдых и сон напрямую влияют на то, как организм справляется с нагрузкой.Источник: Freepik

После первых недель подготовки появляется ощущение, что чем больше бега, тем лучше результат. Но без отдыха прогресс быстро останавливается: накапливается усталость, снижается выносливость, появляются неприятные ощущения в коленях и стопах. В таком состоянии тренировки перестают давать нужный эффект.

Дни без бега — обязательная часть плана. При 2−3 тренировках в неделю получается 3−5 дней отдыха, и это нормально для новичка. В это время организм адаптируется к нагрузке, укрепляются мышцы и связки, за счет этого и появляется выносливость. Не менее важен сон: если его меньше 7−8 часов, то даже легкие пробежки хуже переносятся организмом.

Что есть и пить во время подготовки

Питание и вода напрямую влияют на выносливость и самочувствие во время бега.
Питание и вода напрямую влияют на выносливость и самочувствие во время бега.Источник: Freepik

Если питание во время подготовки остается хаотичным или слишком скудным, энергии на тренировки просто не хватает. Организм быстрее устает, а восстановление занимает больше времени.

Рацион не должен быть в жестком дефиците, особенно в дни с пробежками. Важно заранее понимать, что подходит до и после тренировки: кому-то комфортно бегать на легком перекусе, кому-то — спустя пару часов после полноценного приема пищи. Это лучше проверить заранее, а не на самой дистанции.

Отдельный момент — вода и электролиты. Даже на тренировках важно отслеживать, как организм реагирует на нагрузку и жару. Все, что планируется использовать на марафоне, должно быть знакомо по пробежкам.

Экипировка и комфорт

Даже небольшое неудобство на старте может превратиться в проблему на большой дистанции.
Даже небольшое неудобство на старте может превратиться в проблему на большой дистанции.Источник: Freepik

Даже при хорошей подготовке пробежка может испортиться из-за мелочей. Натирание, неудобная посадка кроссовок, слишком плотная или, наоборот, неподходящая по погоде одежда — все это доставляет сильный дискомфорт уже через несколько километров.

Кроссовки должны быть разношены и подходить именно для бега. Одежда — легкая, дышащая, без грубых швов. Многие используют спортивные носки без швов, чтобы избежать мозолей, и специальные шорты или леггинсы, которые не натирают при движении.

На тренировках стоит протестировать и мелочи: пояс или жилет для воды, гели или батончики, кепку от солнца, защиту от натирания (например, бальзам или вазелин в чувствительных зонах). Все, что планируется брать на марафон, должно быть проверено заранее.