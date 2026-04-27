Главные претенденты на победу: элитные спортсмены СберПрайм Казанского марафона

Главным героем чемпионата станет Владимир Никитин. В прошлом году он дебютировал на марафоне с результатом 2:09:54. Буквально через 2 недели он обновил национальный рекорд на полумарафоне (1:00:37). В августе 2025 года он обновляет рекорд на 10 000 м (27:48.29) в рамках чемпионата России в Казани. В сентябре на Московском марафоне Владимир бежит на рекорд на 10 км (0:27:40) и через две недели новый рекорд на полумарафоне в Казани — 0:59:51. Владимир Никитин сегодня — единственный российский атлет, которому покорился полумарафон из 60 минут. В рамках СберПрайм Казанского марафона Владимир планирует биться за звание рекордсмена России на дистанции. Почти 19 лет рекорд на 42.2 км принадлежал Алексею Соколову, который пробежал в 2007 году в Дублине за 2:09:07. Однако в минувшие выходные другой российский марафонец — Дмитрий Неделин — пробежал в Дюссельдорфе 42.2 км за 2:08:54. Теперь перед Владимиром Никитиным более ответственная задача.