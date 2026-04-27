Главные претенденты на победу: элитные спортсмены СберПрайм Казанского марафона

Главным героем чемпионата станет Владимир Никитин. В прошлом году он дебютировал на марафоне с результатом 2:09:54. Буквально через 2 недели он обновил национальный рекорд на полумарафоне (1:00:37). В августе 2025 года он обновляет рекорд на 10 000 м (27:48.29) в рамках чемпионата России в Казани. В сентябре на Московском марафоне Владимир бежит на рекорд на 10 км (0:27:40) и через две недели новый рекорд на полумарафоне в Казани — 0:59:51. Владимир Никитин сегодня — единственный российский атлет, которому покорился полумарафон из 60 минут. В рамках СберПрайм Казанского марафона Владимир планирует биться за звание рекордсмена России на дистанции. Почти 19 лет рекорд на 42.2 км принадлежал Алексею Соколову, который пробежал в 2007 году в Дублине за 2:09:07. Однако в минувшие выходные другой российский марафонец — Дмитрий Неделин — пробежал в Дюссельдорфе 42.2 км за 2:08:54. Теперь перед Владимиром Никитиным более ответственная задача.
В борьбу включатся и другие звезды российского бега. Двукратный чемпион России Алексей Реунков приезжает с лучшим временем 2:09:54 (Франкфурт (Германия), 2011). Также среди мужчин на старт выйдет. Илдар Миншин, чемпион России 2023 года, может повторить свой успех в этом году, сейчас его лучший результат — 2:12:48.
Самыми молодыми представителями элитного кластера на марафоне являются Дмитрий Крыслов (РВ 2:16:00) и Владимир Чистяков (РВ 2:17:54).
Отдельно стоит обратить внимание на некогда рекордсмена трассы СберПрайм Казанского марафона — Степана Киселева. Татарстанский атлет в полследний раз выходит на старт марафонской дистанции в рамках чемпионата России. Личный рекорд Степана — 2:11:28, установленный в 2014 году в Цюрихе.
Среди женщин за победу поборются Луиза Лега (2:28:35). Конкуренцию ей составит действующая чемпионка России Марина Ковалева (2:28:52). К борьбе за победу готовятся Алёна Татаринова и Наталья Леонтьева, которые в прошлом году стали бронзовыми призерами чемпионата России. За неделю до забега о своем решении бежать марафон объявила Алла Сидорова, выступающая за Республику Татарстан. Для нее это будет дебютный марафон.
К сильнейшим российским атлетам присоединятся шесть элитных спортсменов из Кении и Эфиопии, показавшие впечатляющие результаты на крупнейших международных стартах и готовых теперь побороться за победу в Казани.
В борьбу за подиум вступят две африканские бегуньи. Победительница СберПрайм Казанского марафона Джудит Чероно из Кении вновь возвращается в Казань. В прошлом году она установила рекорд трассы — 2:29:22. Куба Алему Бекеле из Эфиопии с личным рекордом 2:26:43 (Осака, 2025). Дебютным СберПрайм Казанский марафон станет для эфиопки Аялинеш Баша Тадессе.
Одними из фаворитов на марафонской дистанции станут кенийские и танзанийские атлеты. Винсент Кипсегеч Ятор из Кении вновь возвращается в Казань. Его лучший результат — 2:10:02, продемонстрированный в 2019 году на марафоне в Вене. Конкурент Ятора, Элкана Лангат, также представляющий Кению, обладает рекордным временем 2:07:56, которое он показал в 2022 году на марафоне в Милане. Завершают состав кенийский атлетов Чарльз Кипротич Роно (2:10:14, Сеул, 2025) и Доминик Ньяро Омаре (2:08:13, Токио, 2023).
Среди атлетов, стартующий на дистанции 21.1 км — чемпион мира по биатлону, Антон Бабиков (РВ 1:07:56, Казань, 2025). Компанию ему составят серебряный призер Арена полумарафон 2026, Егор Дедиков (РВ 1:06:41, Сочи (Сириус), 2026), победитель Стерлитамакского полумарафона 2025, Алексей Трошкин (РВ 1:03:37, Стерлитамак, 2025) и серебряный призер СберПрайм Казанского марафона 2025 на дистанции 10 км, Ярослав Бякин (РВ 1:02:46, Москва, 2025). Среди женщин в составе сильнейших Мария Бережная с личным рекордом 1:14:29 (Ярославль, 2025) и Вероника Ганыш, не так двано дебютировавшая на полумарафоне в рамках чемпионата России в Сочи (Сириус) — 1:14:18.
Не менее зрелищной будет борьба на 10 км. Среди женщин на старт готовятся сразу три рекордсменки СберПрайм Казанского марафона 2025: Анастасия Красильникова (РВ 32:29, Казань, 2025), Ульяна Андреева (РВ 32:47, Казань, 2025) и Альбина Гадельшина (РВ 33:08, Сочи (Сириус), 2026). Компанию им составит действующая чемпионка страны на полумарафоне — Анна Мокина (РВ 33:47, Санкт-Петербург, 2025) и бронзовый призер Московского марафона 2025, Лилия Мендаева (РВ 32:40, Москва, 2025).
У мужчин на 10 км также собирается интересный состав: победитель СберПрайм Казанского марафона 2025 на дистанции 10 км Ринас Ахмадеев (РВ 28:17, Москва, 2025), бронзовый призер Андрей Сущеня (РВ 29:32, Санкт-Петербург, 2026) и действующий чемпион России на полумарафоне Сергей Шаров (РВ 28:39, Москва, 2025). Конкуренцию сильнейшей тройке составит Дмитрий Сойкка (РВ 28:59, Сочи (Сириус), 2026), которому удалось обогнать Ринаса Ахмадеева в Сочи.
Напомним, СберПрайм Казанский марафон стартует 1 мая с детских забегов. В субботу, утром стартуют участники дистанции 10 км, днем — 3 км. А вечером организаторы готовят масштабную паста-пати и традиционные Парад наций и концерт. В юбилейный пятый раз в рамках Казанского марафона пройдет чемпионат России по марафону, который стартует 3 мая. Выйти на старт готовятся сильнейшие российские спортсмены, а конкуренцию им составят приглашенные атлеты из зарубежных стран. Трансляцию марафона вновь покажут в эфире федерального телеканала МАТЧ ТВ.
Получить стартовые пакеты будет возможно с 30 апреля. Тогда же начнет работу спортивная выставка, где будет представлено множество брендов и партнерские активности, которые 2 и 3 мая переедут в стартовый городок, где разместятся фуд-корт и зона трансляция марафона.