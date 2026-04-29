5 легких маринадов для шашлыка, которые не добавляют лишние калории

Калорийность шашлыка во многом зависит не от мяса, а от маринада. Майонез, масло и сахар значительно увеличивают общий объем калорий, и часть этого жира впитывается в мясо во время приготовления. В результате один и тот же шашлык может получиться в два раза калорийнее. При этом вкус и сочность можно получить и без таких добавок — за счет более простых и легких маринадов.