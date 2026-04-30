Чем заменить спортзал на майских: 5 активностей на улице без скучных тренировок

Майские легко превращаются в отдых без движения. Рассказываем, чем заменить спортзал, чтобы не выпадать из режима и поддерживать себя в форме.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

В праздники не всегда хочется жить по расписанию и тренироваться в привычном режиме. Зато на улице уже достаточно тепло для прогулок, велосипеда, игр и коротких тренировок во дворе или парке. Такие активности не заменят зал полностью, но помогут поддержать форму, потратить лишнюю энергию и не выпасть из режима. Главное — не превращать майские в марафон лежания с редкими вылазками к мангалу: даже 30−60 минут движения в день уже дают заметную нагрузку.

Долгие прогулки вместо кардио

Обычная ходьба может заменить кардио, если гулять регулярно.Источник: Freepik

Ходьба — самый простой способ сохранить активность, когда нет тренировок. Она не требует подготовки, не перегружает и легко вписывается в день: можно просто больше гулять, а не ехать лишний раз на тренировку.

По нагрузке это мягкое кардио. В среднем 12 тысяч шагов дают около 400 ккал расхода в день, в зависимости от темпа и веса. Если идти чуть быстрее обычного, эффект усиливается: поднимается пульс, тело начинает работать активнее, включаются основные группы мышц.

Хорошо работают прогулки после еды — 15−20 минут помогают не только увеличить общий расход, но и легче чувствовать себя после плотных приемов пищи.

Велосипед или самокат вместо тренировки

Час спокойной поездки на велосипеде может заменить легкую тренировку.Источник: Freepik

Катание на велосипеде или самокате воспринимается как отдых, но по факту это полноценная нагрузка. Работают ноги, корпус держит баланс, включаются руки. При этом нет ощущения, что идет тренировка — больше похоже на прогулку.

Если ехать в спокойном темпе 30−60 минут, можно потратить примерно 200−500 ккал. Разброс зависит от скорости и усилия: медленный темп — ближе к нижней границе, активное катание — уже ощутимая нагрузка. При этом суставы не перегружаются, как при беге. Главный плюс — это легко встроить в день. Доехать до парка, прокатиться вдоль набережной, выбрать маршрут под настроение.

Короткая тренировка на улице

15–20 минут упражнений с собственным весом дают полноценную нагрузку.Источник: Freepik

Если хочется более существенной нагрузки, можно сделать короткую тренировку прямо на улице — во дворе, в парке или на площадке. Не нужен зал или оборудование: достаточно собственного веса и 15−20 минут.

База выглядит просто: приседания, выпады, планка, отжимания от скамьи. Можно собрать круг из 4−5 упражнений и повторить его 2−3 раза. Даже в таком формате тело получает нагрузку, особенно если делать без длинных пауз.

По расходу это примерно 100−200 ккал за короткую сессию, в зависимости от темпа. При этом подключаются мышцы, которые обычно «не работают» в обычной активности вроде ходьбы.

Активные игры вместо тренировки

Час активной игры в бадминтон или фрисби сжигает до 400 ккал.Источник: РИА "Новости"

Игры на улице легко заменяют тренировку, потому что дают движение без ощущения нагрузки. Бадминтон, фрисби, мяч — все это заменяет кардио: много перемещений, ускорений, смены направления.

За 40−60 минут такой активности можно потратить примерно 200−400 ккал. При этом включаются разные группы мышц, а не только ноги. При этом время проходит быстрее, чем на классическом кардио, и нет ощущения монотонной нагрузки.

Растяжка или йога на улице

Растяжка помогает снять напряжение после активности.Источник: Freepik

После прогулок и активных дней телу нужна разгрузка. Растяжка или спокойная йога на улице помогают снять напряжение в мышцах.

Достаточно 10−20 минут. Можно сделать простые наклоны, раскрытие грудного отдела, растяжку ног и спины. Медленный темп снижает нагрузку на нервную систему, за счет этого легче восстановиться и убрать ощущение скованности.

По калориям это не самая затратная активность — около 50−100 ккал за короткую сессию. Но ее задача не в этом: она помогает быстрее восстановиться и избавиться от зажимов.