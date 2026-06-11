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Чем заменить оливковое масло в салате: 5 легких и вкусных вариантов

Салат легко превращается в калорийное блюдо из-за одной детали — заправки. Хорошая новость в том, что масло можно заменить не менее вкусными и более легкими вариантами.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Овощной салат не обязан быть скучной миской зелени без вкуса. Заправка может добавить кислоту, свежесть, кремовую текстуру или легкую сладость, при этом не превращая полезный ужин в калорийную бомбу. Главное — выбирать продукты без лишнего сахара, жирных соусов и слишком больших порций: тогда салат останется легким, но будет ощущаться как полноценное блюдо, которое надолго насыщает.

Лимонный сок: легкая заправка на каждый день

Лимонный сок добавляет свежесть салату и содержит в десятки раз меньше калорий, чем масло.
Лимонный сок добавляет свежесть салату и содержит в десятки раз меньше калорий, чем масло.Источник: Freepik

Если хочется сохранить максимально легкий вкус салата, лимонный сок остается одним из самых удачных вариантов. В одной столовой ложке содержится всего 3 ккал. Для сравнения: в таком же количестве оливкового масла — 120 ккал. Разница получается заметной, особенно если салаты появляются в меню каждый день.

Особенно хорошо лимонный сок сочетается с листовыми салатами, огурцами, томатами, рыбой и морепродуктами. Чтобы вкус получился интереснее, к нему часто добавляют свежую зелень, черный перец, сушеный чеснок или немного дижонской горчицы. Такая заправка готовится за минуту, а салат приобретает свежий и более выразительный вкус.

Натуральный йогурт: легкая альтернатива маслу

Натуральный йогурт делает салат нежным.
Натуральный йогурт делает салат нежным.Источник: Freepik

Натуральный йогурт часто используют как более легкую альтернативу майонезу, сливочным соусам и маслу. В одной столовой ложке йогурта без добавок содержится в среднем 10 ккал. При этом заправка получается достаточно густой и делает салат более нежным.

Йогурт хорошо сочетается с овощами, зеленью, курицей, индейкой и салатами с яйцом. Для более насыщенного вкуса в него можно добавить укроп, петрушку, чеснок, лимонный сок или немного горчицы. Такая заправка особенно выручает летом, когда хочется легких блюд без ощущения тяжести после еды.

Бальзамический уксус: яркий вкус без лишних калорий

Несколько капель бальзамического уксуса способны полностью изменить вкус привычного салата.
Несколько капель бальзамического уксуса способны полностью изменить вкус привычного салата.Источник: Freepik

Бальзамический уксус давно стал одной из самых популярных заправок в средиземноморской кухне. В одной столовой ложке содержится около 10 ккал, поэтому даже небольшого количества достаточно, чтобы изменить вкус салата и при этом оставить его легким.

Бальзамик придает блюдам характерную сладковато-кислую нотку и хорошо сочетается с томатами, листовой зеленью, мягкими сырами, ягодами и даже фруктами. Несколько капель способны сделать вкус более насыщенным и выразительным без сложных соусов и большого количества ингредиентов.

Медово-горчичный соус: для любителей необычных сочетаний

Медово-горчичная заправка добавляет салату яркий вкус.
Медово-горчичная заправка добавляет салату яркий вкус.Источник: Freepik

Медово-горчичная заправка получается более насыщенной по вкусу, чем лимонный сок или уксус. В зависимости от пропорций одна столовая ложка такого соуса обычно содержит около 25−40 ккал, поэтому его используют понемногу. Даже небольшого количества хватает, чтобы салат приобрел яркий сладко-пряный вкус.

Особенно хорошо такая заправка сочетается с курицей, индейкой, запеченными овощами и салатными миксами. Для приготовления обычно смешивают горчицу, немного меда и лимонный сок или уксус. В результате получается соус, который делает даже простой овощной салат более интересным и помогает разнообразить привычное меню.

Сметана: проверенный вариант для домашних салатов

Сметана подходит для овощных салатов и делает их более сытными.
Сметана подходит для овощных салатов и делает их более сытными.Источник: Freepik

Сметана остается одной из самых популярных заправок для овощных салатов. Лучше выбирать продукт умеренной жирности — например, 10−15%. В одной столовой ложке такой сметаны содержится в среднем 20−30 ккал, а салат получается более нежным и сытным.

Особенно хорошо сметана сочетается с огурцами, помидорами, редисом, зеленью и другими сезонными овощами. Для более интересного вкуса в нее можно добавить укроп, зеленый лук, чеснок или немного специй. Главное — соблюдать умеренность: даже небольшого количества обычно достаточно, чтобы объединить все ингредиенты и сделать блюдо более насыщенным.