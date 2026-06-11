Чем заменить оливковое масло в салате: 5 легких и вкусных вариантов

Особенно хорошо сметана сочетается с огурцами, помидорами, редисом, зеленью и другими сезонными овощами. Для более интересного вкуса в нее можно добавить укроп, зеленый лук, чеснок или немного специй. Главное — соблюдать умеренность: даже небольшого количества обычно достаточно, чтобы объединить все ингредиенты и сделать блюдо более насыщенным.