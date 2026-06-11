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Как подтянуть руки дома: 3 простых упражнения с гантелями

Многие женщины мечтают о подтянутых руках, но не готовы ради этого часами потеть в тренажерном зале. На самом деле, достаточно 10−15 минут в день, пары гантелей и трех упражнений.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Проблемная зона рук — задняя поверхность плеча, где находится трицепс. Эта мышца редко задействуется в повседневной жизни, поэтому первой теряет тонус и становится дряблой. Укрепить ее и вернуть рукам красивый контур можно и дома — достаточно заниматься 2−3 раза в неделю. В этой статье — три самых эффективных упражнения, которые не требуют сложного оборудования.

Сгибание рук с гантелями на бицепс

Сгибание рук с гантелями формирует красивую линию передней поверхности плеча.
Сгибание рук с гантелями формирует красивую линию передней поверхности плеча.Источник: Freepik

Это упражнение — классика для проработки бицепса, то есть передней части руки. Оно формирует красивый рельеф и делает руки визуально более крепкими и подтянутыми.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите гантели в каждую руку, ладони разверните вперед. Руки выпрямлены вдоль тела, локти прижаты к корпусу. На выдохе медленно согните руки в локтях, поднимая гантели к плечам. В верхней точке задержитесь на секунду, напрягая бицепс. На вдохе плавно опустите руки в исходное положение. Важно: не раскачивайте корпус и не помогайте себе спиной — движение должно выполняться только за счет рук.

Также старайтесь не разгибать руки до конца в нижней точке — так мышцы дольше остаются в напряжении. Вес гантелей должен быть таким, чтобы последние 2−3 повторения давались с трудом. Новичкам подойдут гантели весом 1−3 кг. Рекомендуется выполнять 10−15 повторений в 2−3 подходах.

Французский жим с гантелью

Французский жим — лучшее упражнение для проработки трицепса и борьбы с дряблостью рук.
Французский жим — лучшее упражнение для проработки трицепса и борьбы с дряблостью рук.Источник: Freepik

Это упражнение направлено на трицепс — ту самую мышцу, которая отвечает за дряблость задней поверхности плеча. Именно трицепс составляет большую часть объема руки, поэтому его проработка критически важна для подтянутого вида.

Встаньте прямо или сядьте на стул с прямой спинкой. Возьмите одну гантель двумя руками и поднимите ее над головой, полностью выпрямив руки. Локти должны быть направлены вверх и находиться как можно ближе к голове. На вдохе медленно согните руки, опуская гантель за голову, пока предплечья не коснутся бицепсов. На выдохе мощным движением выпрямите руки, возвращая гантель в исходное положение.

Главное правило — неподвижные плечи. Двигаются только предплечья, локти не должны разъезжаться в стороны. Не разгибайте руки до конца, чтобы сохранить напряжение в мышцах и не травмировать суставы. Выполняйте 10−12 повторений в 3 подходах. Для начинающих достаточно веса гантели 2−3 кг.

Разгибание рук в наклоне

Разгибание рук в наклоне позволяет сконцентрировать нагрузку именно на трицепс, изолируя его от других мышц.
Разгибание рук в наклоне позволяет сконцентрировать нагрузку именно на трицепс, изолируя его от других мышц. Источник: Freepik

Это упражнение — отличная альтернатива французскому жиму. Оно позволяет проработать трицепс в другом положении и дает дополнительную нагрузку на мышцы спины.

Встаньте в наклон, поставив ноги на ширину плеч и слегка согнув их в коленях. Спина прямая, корпус почти параллелен полу. Возьмите гантели в каждую руку, локти согнуты под прямым углом и прижаты к туловищу. На выдохе разогните руки назад, полностью выпрямляя их и напрягая трицепс. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Чтобы снизить нагрузку на поясницу, можно выполнять упражнение с упором одной рукой и коленом на скамью или стул. В этом случае спина будет зафиксирована, и вы сможете полностью сконцентрироваться на движении рабочей руки. Локоть остается неподвижным на протяжении всего упражнения. Выполните 12−15 повторений на каждую руку по 2−3 подхода.

Три этих упражнения охватывают все основные мышцы рук: бицепс и трицепс. Выполняйте их 2−3 раза в неделю, постепенно увеличивая вес гантелей или количество повторений. Первые заметные изменения обычно наступают через 2−3 недели регулярных занятий.