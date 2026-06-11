Как подтянуть руки дома: 3 простых упражнения с гантелями

Встаньте прямо или сядьте на стул с прямой спинкой. Возьмите одну гантель двумя руками и поднимите ее над головой, полностью выпрямив руки. Локти должны быть направлены вверх и находиться как можно ближе к голове. На вдохе медленно согните руки, опуская гантель за голову, пока предплечья не коснутся бицепсов. На выдохе мощным движением выпрямите руки, возвращая гантель в исходное положение.