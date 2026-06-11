В Москве в пятый раз пройдет бесплатный забег «На старт!»

«Забег пройдет одновременно в пяти живописных парках столицы, поэтому каждый сможет выбрать удобную локацию для участия. “На старт!” — это не только спортивное соревнование, но и возможность провести время всей семьей. Для родителей с детьми от 4 до 7 лет мы подготовили специальный семейный старт, а на флагманской площадке будет доступна дистанция 10 км — отличная возможность для начинающих бегунов попробовать свои силы на профессиональной дистанции совершенно бесплатно. Каждый финишировавший участник получит памятную медаль. Победителей и призеров наградят медалями за 1, 2 и 3 места, дипломами и сувенирами от организаторов и партнеров. За участие в семейном забеге все маленькие участники тоже получат подарки — памятные медали и сувениры. В этом году мы ожидаем около 3000 участников. Присоединяйтесь — вместе мы делаем спорт доступным для каждого!», — рассказывает Дмитрий Иванов, куратор забега «На старт!».