В Москве в пятый раз пройдет бесплатный забег «На старт!»

Масштабное спортивное событие объединит любителей бега и активного образа жизни сразу в пяти парках Москвы. Принять участие в бесплатном забеге смогут все желающие старше четырех лет.
Для участников подготовлены дистанции разного уровня сложности — в зависимости от возраста и спортивной подготовки.
Самые юные спортсмены — дети от 4 до 7 лет — смогут принять участие в семейном забеге на 500 метров вместе с родителями или законными представителями в любой из пяти локаций мероприятия.
Дети от 8 до 12 лет смогут пробежать дистанцию 1 км, подростки от 13 до 17 лет — 3 км.
На флагманской площадке — стадионе «Авангард» — юных гостей встретит сыщик-домовой Финник, герой одноименного фильма и мультсериала. Он посетит детские забеги и проведет веселые разминки перед стартами. Участников также ждут большая фотозона с Финником и возможность сфотографироваться с любимым героем, призы за участие в активностях и торжественное награждение победителей детских забегов на дистанциях 1 и 3 км.
Для взрослых спортсменов от 18 лет предусмотрены дистанции 3 км и 5 км. На стадионе «Авангард» также пройдет забег на 10 км. Эта дистанция подойдет тем, кто хочет попробовать себя в более серьезном формате и сделать первый шаг к профессиональному бегу — при этом участие для всех желающих бесплатное.
Участники смогут выбрать наиболее удобную площадку рядом с домом:
- ВАО — стадион «Авангард» (флагманская площадка с дистанцией 10 км);
- ЮЗАО — центр проката «Поляны Бутово»;
- ЮВАО — парк 850-летия Москвы;
- СЗАО — парк «Северное Тушино»;
- ЗАО — парк Олимпийской деревни.
«Забег пройдет одновременно в пяти живописных парках столицы, поэтому каждый сможет выбрать удобную локацию для участия. “На старт!” — это не только спортивное соревнование, но и возможность провести время всей семьей. Для родителей с детьми от 4 до 7 лет мы подготовили специальный семейный старт, а на флагманской площадке будет доступна дистанция 10 км — отличная возможность для начинающих бегунов попробовать свои силы на профессиональной дистанции совершенно бесплатно. Каждый финишировавший участник получит памятную медаль. Победителей и призеров наградят медалями за 1, 2 и 3 места, дипломами и сувенирами от организаторов и партнеров. За участие в семейном забеге все маленькие участники тоже получат подарки — памятные медали и сувениры. В этом году мы ожидаем около 3000 участников. Присоединяйтесь — вместе мы делаем спорт доступным для каждого!», — рассказывает Дмитрий Иванов, куратор забега «На старт!».
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и в день старта предоставить:
— документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);
— оригинал и копию медицинского допуска. Справка должна быть оформлена по форме приложения № 2 к приказу Минздрава РФ от 23.10.2020 № 1144н либо подтверждать наличие у участника I или II группы здоровья;
— полис обязательного или добровольного медицинского страхования.