5 белковых салатов, которые помогают быстро похудеть

Эксперты по питанию сходятся во мнении: для полноценного приема пищи важно сочетать белок, примерно 25−40 г на порцию, много овощей, не менее 300−500 г, и легкую заправку без лишних калорий. В этой статье — пять рецептов, которые как раз соответствуют этим принципам. Каждый салат легко приготовить из доступных продуктов, они отлично хранятся в холодильнике и при этом не теряют вкусовые качества.