Почему тело становится рыхлым: 5 продуктов для гладкой и упругой кожи

Рыхлость тела, дряблость кожи и потеря упругости — проблема, знакомая многим, особенно после резкого похудения, с возрастом или при недостатке физической активности. Косметические средства дают временный эффект, а истинная причина часто кроется в нехватке коллагена и эластина. В нашей статье — пять продуктов, которые помогают коже оставаться упругой и подтянутой.
Лосось и жирная рыба
Лосось, скумбрия, сардины и другая жирная рыба — одни из лучших продуктов для поддержания упругости кожи. Они богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые уменьшают воспалительные процессы в организме. Хроническое воспаление — один из главных врагов коллагена, так как оно активирует ферменты, разрушающие волокна соединительной ткани.
Кроме того, омега-3 поддерживают здоровый липидный барьер кожи, помогая удерживать влагу и предотвращая сухость и обезвоживание. Исследования показывают, что достаточное потребление омега-3 способствует улучшению эластичности и плотности кожи, делая ее более упругой и подтянутой. Рекомендуется включать жирную рыбу в рацион хотя бы 2−3 раза в неделю. Вегетарианцы могут получать омега-3 из семян льна, чиа и грецких орехов, хотя усвояемость этих форм ниже.
Ягоды и цитрусовые
Витамин С — это, пожалуй, самый важный микроэлемент для красоты и упругости кожи. Он является незаменимым компонентом в синтезе коллагена, то есть без него образование новых коллагеновых волокон просто невозможно. Кроме того, витамин С — мощный антиоксидант, который защищает клетки кожи от повреждения ультрафиолетом и загрязнениями, и замедляет разрушение уже существующего коллагена.
Лучшими источниками витамина С являются болгарский перец, особенно красный, цитрусовые, например, апельсины, грейпфруты, киви, брокколи, клубника, черная смородина и шиповник. Для заметного улучшения состояния кожи достаточно включать эти продукты в ежедневный рацион. Например, один красный болгарский перец содержит дневную норму витамина С, необходимую для активного синтеза коллагена.
Красные овощи и томаты
Помидоры, а также арбузы и розовые грейпфруты содержат мощный антиоксидант ликопин, придающий им красный цвет. Главная ценность ликопина для упругости кожи — его способность защищать коллаген от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей, которые являются одной из главных причин преждевременного старения и потери упругости.
Интересно, что ликопин лучше усваивается из термически обработанных помидоров, поэтому томатная паста, соусы и супы даже полезнее для кожи, чем свежие овощи. Ежедневное употребление 40−55 граммов томатной пасты в течение нескольких недель значительно повышает защиту кожи от ультрафиолета и замедляет возрастные изменения.
Костный бульон и холодец
Костный бульон, холодец, заливное и другие блюда с желатином — это природные источники гидролизованного коллагена. Попадая в организм, он расщепляется на аминокислоты, которые служат строительными блоками для синтеза собственного коллагена кожи. Регулярное употребление коллагеновых пептидов в течение 8−12 недель улучшает увлажнение, эластичность и плотность кожи, уменьшая видимые признаки старения.
Кроме того, глицин, содержащийся в коллагене, обладает противовоспалительными свойствами и может способствовать улучшению состояния соединительной ткани. Для поддержания упругости достаточно включать в рацион такие блюда 1−2 раза в неделю. Важно помнить, что наибольшую пользу принесет бульон, приготовленный из говяжьих или куриных костей и хрящей с добавлением овощей и длительным томлением, минимум 6−8 часов.
Орехи и семена
Миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника и тыквы богаты витамином Е — мощным жирорастворимым антиоксидантом. Основная функция витамина Е в поддержании упругости кожи — защита клеточных мембран от окислительного стресса. Он нейтрализует свободные радикалы, которые повреждают коллагеновые и эластиновые волокна, вызывая дряблость и потерю тонуса.
Доказано, что у женщин, регулярно употребляющих миндаль, около 30−60 г в день, наблюдается уменьшение глубины морщин и улучшение тонуса кожи уже через 16 недель. Кроме витамина Е, орехи и семена содержат полезные мононенасыщенные жиры и минералы, такие как цинк и селен, которые также важны для здоровья и регенерации кожи.
Включение в рацион продуктов, богатых омега-3, витамином С, ликопином, природным коллагеном и витамином Е, поможет вернуть вашей коже тонус и упругость. Главное — помнить, что результат требует времени. Для заметных изменений необходимо придерживаться сбалансированного питания не менее 2−3 месяцев, сочетая его с достаточным потреблением воды и физической активностью, которая улучшает кровоснабжение тканей.