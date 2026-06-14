Почему тело становится рыхлым: 5 продуктов для гладкой и упругой кожи

Витамин С — это, пожалуй, самый важный микроэлемент для красоты и упругости кожи. Он является незаменимым компонентом в синтезе коллагена, то есть без него образование новых коллагеновых волокон просто невозможно. Кроме того, витамин С — мощный антиоксидант, который защищает клетки кожи от повреждения ультрафиолетом и загрязнениями, и замедляет разрушение уже существующего коллагена.