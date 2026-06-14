Не только йога: 3 вида спорта, которые помогают справиться со стрессом

Ходьба и бег — самые доступные виды физической активности. Для них не нужно специальное оборудование или абонемент в спортзал. Это одни из лучших занятий для высвобождения эндорфинов и уменьшения тревоги и депрессии. А эксперты ВОЗ подтверждают: регулярная ходьба и бег помогают справляться с депрессией и тревожностью, улучшать сон и повышать уровень энергии.