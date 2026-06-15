Почему плавание называют идеальным спортом для тех, кому за 40

Одна из самых распространенных ошибок — постоянно держать голову над водой во время плавания брассом. Из-за этого мышцы шеи находятся в напряжении почти всю тренировку. Не менее важно правильно работать корпусом и соблюдать ритм дыхания: хорошая техника помогает плыть легче, тратить меньше сил и получать от занятий максимум пользы. Если есть возможность, стоит хотя бы несколько раз позаниматься с тренером, чтобы исправить ошибки на раннем этапе.