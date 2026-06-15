В 56 лет выглядит лучше многих молодых: секреты стройности Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес уделяет большое внимание не только тренировкам и питанию, но и ежедневному уходу за кожей. Певица не раз рассказывала, что одним из главных правил для нее остается тщательное очищение лица, особенно после занятий спортом. После тренировки она старается как можно быстрее удалить пот и загрязнения, чтобы кожа оставалась свежей и ухоженной. Для этого она использует гидрофильное масло и пенку для умывания.