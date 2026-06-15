Всего 10 минут в день: самые простые упражнения для красивой осанки

Встаньте лицом к углу комнаты или к дверному проему. Поднимите руки и согните их в локтях под прямым углом, плотно прижав предплечья к стенам. Медленно наклоняйтесь вперед, перенося вес тела на стопы, пока не почувствуете комфортное растяжение в груди и плечах. Важно не отрывать руки от стен. Задержитесь в этом положении на 20−30 секунд, дыша ровно и спокойно. Это упражнение растягивает укороченные грудные мышцы и помогает плечам вернуться в правильное положение — отведенными назад и вниз. Благодаря этому голова перестает уходить вперед, а шея и плечи расслабляются. Выполняйте его несколько раз в день, особенно после длительной работы за компьютером.