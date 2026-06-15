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Всего 10 минут в день: самые простые упражнения для красивой осанки

Неправильное положение тела часто становится привычным, вызывая боли в спине и шее. Но исправить осанку можно без тренажерного зала с помощью упражнений, которые легко выполнять дома.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Правильная осанка — это не только красиво, но и полезно для здоровья. Она помогает правильно распределять нагрузку на позвоночник, улучшает дыхание и даже влияет на настроение. В этой статье — три эффективных упражнения, которые укрепят мышцы спины, раскроют грудную клетку и помогут вам держать спину прямой.

Поза кошки-коровы

Это упражнение мягко разогревает позвоночник, делая его более гибким.
Это упражнение мягко разогревает позвоночник, делая его более гибким.Источник: Freepik

Это упражнение пришло к нам из йоги и отлично подходит для разминки позвоночника. Оно делает его более гибким, снимает напряжение с поясницы и подготавливает мышцы к более интенсивной нагрузке. Выполнять его можно в любом месте — нужен только коврик или мягкое покрытие.

Встаньте на четвереньки, расположив ладони прямо под плечами, а колени — под тазобедренными суставами. Спина должна быть прямой, взгляд направлен в пол. На вдохе медленно прогнитесь в пояснице, поднимая голову и копчик вверх, при этом живот тянется к полу, а плечи отводятся назад. На выдохе округлите спину, подтягивая живот к позвоночнику и опуская голову вниз. Следите за движениями, они должны быть плавными, синхронизированными с дыханием.

Поза кошки-коровы мягко разминает каждый позвонок, улучшает подвижность позвоночника и снимает зажимы в спине и шее. Достаточно делать 10−15 медленных циклов утром или перед сном.

Лодочка

Упражнение «лодочка» укрепляет длинные мышцы спины, которые отвечают за удержание позвоночника в прямом положении.
Упражнение «лодочка» укрепляет длинные мышцы спины, которые отвечают за удержание позвоночника в прямом положении. Источник: Freepik

Это упражнение — классика для укрепления мышц спины. Оно задействует разгибатели позвоночника, ягодицы и заднюю поверхность бедра. Сильные мышцы-разгибатели — это залог того, что спина будет оставаться прямой даже после долгого сидения.

Лягте на спину, ноги вытяните вместе, руки вдоль тела. На выдохе одновременно поднимите руки, грудь и ноги от пола. Старайтесь не запрокидывать голову — взгляд должен быть направлен прямо. Задержитесь в верхней точке на 2−3 секунды, чувствуя напряжение в мышцах спины, затем на вдохе медленно опуститесь в исходное положение. «Лодочка» укрепляет глубокие мышцы спины, которые поддерживают позвоночник в правильном положении.

Регулярное выполнение этого упражнения помогает избавиться от сутулости, улучшает осанку и предотвращает боли в пояснице. Начните с 5−8 повторений, постепенно увеличивая до 12−15. Не стремитесь подняться как можно выше — важнее правильное выполнение и напряжение нужных мышц.

Упражнение на раскрытие грудной клетки

Простое, но очень эффективное упражнение для тех, кто много времени проводит за компьютером в неудобном положении.
Простое, но очень эффективное упражнение для тех, кто много времени проводит за компьютером в неудобном положении. Источник: Freepik

Многие из нас сутулятся из-за того, что грудные мышцы постоянно находятся в сжатом положении — за компьютером, за рулем, с телефоном в руках. Это упражнение помогает растянуть грудные мышцы и раскрыть плечи, возвращая им правильное положение.

Встаньте лицом к углу комнаты или к дверному проему. Поднимите руки и согните их в локтях под прямым углом, плотно прижав предплечья к стенам. Медленно наклоняйтесь вперед, перенося вес тела на стопы, пока не почувствуете комфортное растяжение в груди и плечах. Важно не отрывать руки от стен. Задержитесь в этом положении на 20−30 секунд, дыша ровно и спокойно. Это упражнение растягивает укороченные грудные мышцы и помогает плечам вернуться в правильное положение — отведенными назад и вниз. Благодаря этому голова перестает уходить вперед, а шея и плечи расслабляются. Выполняйте его несколько раз в день, особенно после длительной работы за компьютером.

Три этих упражнения не требуют специального оборудования и занимают всего 10−15 минут в день. Главное — выполнять их систематически. Уже через несколько недель вы заметите, что плечи расправились, а спина перестала болеть. И, конечно, перед началом любых новых физических нагрузок стоит проконсультироваться с врачом, особенно если у вас уже есть проблемы с позвоночником.