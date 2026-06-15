Что едят Загитова, Слуцкая и другие чемпионки, чтобы держать форму летом

Профессиональные спортсменки знают, как оставаться в отличной форме в летний сезон, не изнуряя себя жесткими диетами. В этой статье — четыре истории о том, как российские звезды спорта питаются, чтобы держать вес под контролем и чувствовать себя энергично.
Алина Загитова: один прием пищи для продуктивности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова придерживается необычного для многих режима питания. Фигуристка рассказала, что обычно ест всего один раз в день. По ее словам, это помогает ей оставаться продуктивной и чувствовать себя более заряженной. При этом один прием пищи у Загитовой сбалансированный и полезный — она ест мясо, крупы либо овощи.
Несмотря на такой строгий режим, спортсменка не считает здоровое питание скучным и однообразным. После тренировок она предпочитает индейку, гречку, зелень и запивает все свежевыжатым апельсиновым соком. Также фигуристка часто пользуется сервисами доставки готовой еды, чтобы экономить время и силы.
Ирина Слуцкая: никаких диет и белковый завтрак
Легендарная фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая, чье имя по-прежнему на слуху, считает, что правильное питание — это не про жесткие ограничения. По ее мнению, строгие диеты тормозят обмен веществ и не дают долгосрочного результата.
Тем не менее, у спортсменки есть свои принципы. Свой день она начинает с полезного завтрака — омлета с зеленью, который дает ей норму белка и клетчатки. В качестве обеда Слуцкая выбирает рыбу или мясо, а также салат с легкой заправкой. При этом она практически не ест хлеб и сладости.
Любопытно, что фигуристка творчески подходит к традиционным рецептам. Например, в салат «Оливье» она вместо колбасы добавляет курицу, а картофель и вовсе исключает, делая блюдо более легким и полезным. С годами ее подход к питанию сильно изменился — сейчас она понимает, что есть пять ложек супа за целый день было неправильно.
Мария Захарова: два приема пищи и контроль веса
Бронзовый призер чемпионата России 2026 года фигуристка Мария Захарова подходит к вопросу питания с максимальной осознанностью. Фигуристка ест два раза в день, но только здоровую пищу: рыбу, салаты и другие полезные блюда. При этом спортсменка не считает, что должна себя во всем ограничивать. Если ей хочется пасты карбонара или мороженого, она позволяет себе это, но в небольших количествах.
Особенность подхода Захаровой — тщательный контроль веса. Спортсменка взвешивается дважды в день: утром и вечером. Если она замечает лишний килограмм, который мешает прыгать четверные прыжки и создает нагрузку на травмированные голеностопы, она сушится и сбрасывает его. При этом фигуристка нашла золотую середину, которой придерживается, и не допускает срывов.
Анастасия Семенова: простое домашнее питание
Российская конькобежка Анастасия Семенова поделилась своими впечатлениями о стандартном спортивном питании. По ее словам, на Олимпийских играх еда была однообразной и совершенно безвкусной, хотя качество продуктов было отличным. Питание было сделано таким образом, чтобы каждый спортсмен мог доработать его под себя — досолить, добавить перец по своему вкусу.
Больше всего во время турнира спортсменке хотелось простого домашнего картофельного пюре. Ее опыт показывает, что даже профессиональные спортсмены ценят вкусную, привычную еду, которая дает не только энергию, но и психологический комфорт. Хотя Семенова не смогла квалифицироваться в финал масс-старта на Олимпиаде, ее откровения о питании вызвали широкий резонанс и понимание среди любителей спорта.
Все героини этой статьи нашли свой комфортный режим, который помогает им оставаться в отличной форме. Они не голодают и не изнуряют себя диетами, а выбирают осознанное питание. И это главный урок, который можно взять на вооружение: не существует универсального рецепта — важно подобрать систему, которая подходит именно вам.