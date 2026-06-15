Что едят Загитова, Слуцкая и другие чемпионки, чтобы держать форму летом

Бронзовый призер чемпионата России 2026 года фигуристка Мария Захарова подходит к вопросу питания с максимальной осознанностью. Фигуристка ест два раза в день, но только здоровую пищу: рыбу, салаты и другие полезные блюда. При этом спортсменка не считает, что должна себя во всем ограничивать. Если ей хочется пасты карбонара или мороженого, она позволяет себе это, но в небольших количествах.