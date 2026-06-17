Омега-3 есть не только в лососе: 5 доступных продуктов на каждый день

Эти жирные кислоты нужны сердцу, сосудам, мозгу и нервной системе, поэтому продукты с омега-3 регулярно появляются в списках полезных покупок. Но дома они часто проходят суровое испытание: рыбу жарят до сухой корочки, масло держат у плиты, а орехи месяцами лежат в открытом пакете. В итоге хороший продукт остается вкусным, но уже не таким ценным для организма.