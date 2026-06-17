Утяшева, Навка и другие: как спортсменкам удается так хорошо выглядеть в 40+

Сегодня, в свои 49‑лет, она продолжает оставаться примером стойкости и целеустремленности. Гуцу ведет активный образ жизни, занимается благотворительностью и делится своими мыслями и воспоминаниями в социальных сетях. Поклонники до сих пор восхищаются ее утонченной красотой и изяществом, отмечая, что она сохранила ту же грациозность, что и на гимнастическом ковре много лет назад.