Утяшева, Навка и другие: как спортсменкам удается так хорошо выглядеть в 40+

Каждая из этих женщин — мать, жена, успешная общественная деятельница или бизнесвумен. Они не скрывают свой возраст и при этом остаются образцами красоты, грации и женственности. Секрет их молодости — в регулярном уходе, спортивной закалке и, конечно, в умении радоваться жизни. В этой статье — пять российских чемпионок, которым за 40, но чья красота и стиль вызывают искреннее восхищение.
Татьяна Гуцу, 49 лет
Татьяна Гуцу — советская и украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР. Ее звездный час пришелся на Олимпийские игры 1992 года в Барселоне, где в составе Объединенной команды она завоевала сразу две золотые медали: в личном многоборье и в командном первенстве. Кроме того, на тех же Играх она получила серебряную медаль за упражнения на брусьях и бронзовую — за вольные упражнения.
К моменту Олимпиады Гуцу уже имела впечатляющий список достижений:
- чемпионка мира 1991 года (командное первенство);
- абсолютная чемпионка СССР 1991 года;
- обладательница Кубка СССР 1991 года в многоборье;
- неоднократная чемпионка Европы 1992 года (многоборье, брусья, опорный прыжок);
- обладательница Кубка СНГ 1992 года в многоборье.
В 1993 году Татьяна завершила спортивную карьеру и переехала в США, где начала работать тренером. В 2016 году она основала собственную гимнастическую академию, где передает свой опыт юным гимнасткам и помогает им развивать талант. В 2024 году, в возрасте 47 лет, Гуцу удивила поклонников новым достижением: она выиграла титул «Миссис Мичиган» и планировала принять участие в конкурсе «Миссис США».
Сегодня, в свои 49‑лет, она продолжает оставаться примером стойкости и целеустремленности. Гуцу ведет активный образ жизни, занимается благотворительностью и делится своими мыслями и воспоминаниями в социальных сетях. Поклонники до сих пор восхищаются ее утонченной красотой и изяществом, отмечая, что она сохранила ту же грациозность, что и на гимнастическом ковре много лет назад.
Елена Исинбаева, 44 года
Двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой 44 года, и она продолжает оставаться одной из самых элегантных женщин российского спорта. После завершения спортивной карьеры Исинбаева сменила имидж, отдавая предпочтение элегантным и женственным нарядам — это заметно по ее публичным выходам и участию в официальных мероприятиях. Сегодня она — известная общественная деятельница и мама двоих детей: дочери Евы, которая родилась в 2014 году, и сына Добрыни, 2018 года рождения.
В 2026 году Исинбаева продолжает активно участвовать в развитии спорта и социальных проектах: выступает спикером на профильных форумах и конференциях, посвященных развитию физической культуры и поддержке молодых спортсменов, помогает спортивным школам и секциям, участвует в благотворительных программах, а также представляет Россию на международных спортивных мероприятиях в качестве почетного гостя и эксперта.
Несмотря на то, что Елена Исинбаева больше не входит в состав Международного олимпийского комитета, ее авторитет и опыт по‑прежнему востребованы в спортивном сообществе. Она регулярно делится экспертизой в СМИ, поддерживает молодежные проекты и способствует развитию массового спорта в России. В свои 44 года Елена безупречно выглядит и вызывает восхищение поклонников, которые называют ее «богиней стиля».
Татьяна Навка, 51 год
Татьяне Навке 51 год, но она продолжает удивлять публику своей безупречной внешностью и смелыми нарядами. Олимпийская чемпионка в танцах на льду, которая принесла России золото в Турине в 2006 году, сегодня — жена пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, мама и успешная предпринимательница.
В 2020 году Навка основала академию фигурного катания «Наши надежды», в также активно ставит ледовые шоу и продолжает сама выходить на лед. В мае 2026 года она объявила о грандиозных планах в честь 20-летия своей олимпийской победы — в следующем сезоне фигуристка планирует масштабное шоу-путешествие по 17 городам России.
Навка не боится выглядеть роскошно: облегающие платья, глубокие декольте, яркая помада и идеальная укладка — ее визитная карточка. Поклонники отмечают, что она выглядит значительно моложе своих лет, а ее страстная любовь к мужу и активная жизненная позиция делают ее еще привлекательнее в глазах поклонников.
Ляйсан Утяшева, 40 лет
Ляйсан Утяшева, чье имя ассоциируется с грацией и красотой, в июне 2025 года отпраздновала 40-летие. Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, а ныне популярная телеведущая, она продолжает восхищать поклонников своим стилем и ухоженностью.
Утяшева замужем за резидентом Камеди Клаб Павлом Волей, воспитывает двоих детей и активно работает на телевидении. В 2026 году она продолжает быть одной из самых востребованных телеведущих страны, появляется на обложках глянцевых журналов и не стесняется откровенных нарядов.
Фанаты часто отмечают, что с каждым годом Ляйсан выглядит только лучше. Она активно занимается спортом, правильно питается и позитивно смотрит на жизнь. Утяшева не скрывает, что посещает косметолога, но главным секретом своей молодости и красоты считает счастливую семью.
Наши героини — вдохновляющий пример того, как можно выглядеть роскошно в любом возрасте. Они продолжают заботиться о себе, регулярно занимаются спортом и правильно питаются даже после завершения карьеры в большом спорте. А это, пожалуй, лучшее доказательство того, что красота не имеет возраста.