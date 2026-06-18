Как легче переносить жару: 5 продуктов, которые стоит есть чаще

Когда температура на улице растет, тяжелая пища может усиливать вялость и ощущение перегрева. Поэтому летом лучше выбирать продукты с высоким содержанием воды, калия, магния и кальция. Они помогают поддерживать водный баланс, легче усваиваются и не заставляют организм тратить слишком много сил на переваривание.
Огурцы помогают восполнять влагу
Огурцы считаются одним из самых полезных летних продуктов не случайно. Они состоят из воды примерно на 95−96%, поэтому помогают организму восполнять потерю жидкости в течение дня. Кроме того, огурцы содержат минералы и микроэлементы, которые участвуют в поддержании нормального водно-солевого баланса. Благодаря высокому содержанию воды они хорошо освежают, а легкая текстура не создает ощущения тяжести после еды.
Огурцы можно добавлять в салаты, холодные супы или есть как самостоятельный перекус. В жаркие дни такой продукт помогает поддерживать нормальный уровень гидратации и чувствовать себя комфортнее даже при высокой температуре воздуха.
Арбуз хорошо утоляет жажду
Арбуз на 90% состоит из воды, поэтому считается одним из главных летних продуктов. Он помогает восполнять потерю жидкости и одновременно служит легким десертом, который не перегружает пищеварение.
Помимо воды, арбуз содержит калий и другие минералы, которые организм теряет вместе с потом. Также в нем есть антиоксиданты, в том числе ликопин, который помогает защищать клетки от воздействия свободных радикалов.
Благодаря высокому содержанию жидкости арбуз хорошо утоляет жажду и помогает легче переносить жаркую погоду. Главное — не заменять им полноценные приемы пищи, а использовать как дополнение к сбалансированному рациону.
Айран и кефир освежают в жару
В жаркую погоду многие замечают, что тяжелая пища переносится хуже обычного. Поэтому айран, кефир и тан становятся хорошей альтернативой более плотным перекусам.
Эти напитки содержат белок, кальций и другие полезные вещества, при этом легко усваиваются и не требуют от организма больших затрат энергии на переваривание. Кроме того, кальций относится к минералам, которые особенно важно восполнять летом. Айран и кефир помогают поддерживать водный баланс, дают чувство сытости и одновременно освежают. Именно поэтому в странах с жарким климатом такие напитки традиционно считаются одним из лучших способов пережить знойную погоду.
Зелень поддерживает баланс минералов
Вместе с потом организм теряет не только воду, но и важные микроэлементы. В первую очередь речь идет о калии, магнии и кальции, которые участвуют в работе мышц, нервной системы и помогают поддерживать нормальное самочувствие в жару. Поэтому летом особенно полезно добавлять в рацион шпинат, рукколу, листовой салат, петрушку и другую зелень. Такие продукты содержат много воды, мало калорий и при этом богаты минералами.
Особенно ценен шпинат, который считается одним из лучших источников магния и калия. Регулярное употребление зелени помогает поддерживать водно-солевой баланс, снижает риск слабости и помогает легче переносить высокие температуры.
Зеленый чай улучшает терморегуляцию
Многие в жару выбирают ледяные напитки, однако специалисты рекомендуют обратить внимание на теплый зеленый чай. Такой напиток помогает организму эффективнее регулировать температуру тела.
Когда человек пьет теплый чай, сосуды слегка расширяются, а организм активирует естественные механизмы охлаждения через потоотделение. В результате тело быстрее избавляется от лишнего тепла. Именно поэтому в странах с жарким климатом горячий чай остается популярным даже летом. Кроме того, зеленый чай хорошо утоляет жажду, содержит антиоксиданты и помогает восполнять потерю жидкости. Главное — пить его без большого количества сахара и выбирать комфортную температуру напитка.