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Как легче переносить жару: 5 продуктов, которые стоит есть чаще

Если в жару постоянно хочется спать, пропадает аппетит и не хватает сил, то стоит обратить внимание на рацион.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail

Когда температура на улице растет, тяжелая пища может усиливать вялость и ощущение перегрева. Поэтому летом лучше выбирать продукты с высоким содержанием воды, калия, магния и кальция. Они помогают поддерживать водный баланс, легче усваиваются и не заставляют организм тратить слишком много сил на переваривание.

Огурцы помогают восполнять влагу

Огурцы почти полностью состоят из воды и помогают поддерживать водный баланс в жаркую погоду
Огурцы почти полностью состоят из воды и помогают поддерживать водный баланс в жаркую погодуИсточник: Freepik

Огурцы считаются одним из самых полезных летних продуктов не случайно. Они состоят из воды примерно на 95−96%, поэтому помогают организму восполнять потерю жидкости в течение дня. Кроме того, огурцы содержат минералы и микроэлементы, которые участвуют в поддержании нормального водно-солевого баланса. Благодаря высокому содержанию воды они хорошо освежают, а легкая текстура не создает ощущения тяжести после еды.

Огурцы можно добавлять в салаты, холодные супы или есть как самостоятельный перекус. В жаркие дни такой продукт помогает поддерживать нормальный уровень гидратации и чувствовать себя комфортнее даже при высокой температуре воздуха.

Арбуз хорошо утоляет жажду

Арбуз помогает восполнить потерю жидкости и приятно освежает в самые жаркие дни.
Арбуз помогает восполнить потерю жидкости и приятно освежает в самые жаркие дни.Источник: Freepik

Арбуз на 90% состоит из воды, поэтому считается одним из главных летних продуктов. Он помогает восполнять потерю жидкости и одновременно служит легким десертом, который не перегружает пищеварение.

Помимо воды, арбуз содержит калий и другие минералы, которые организм теряет вместе с потом. Также в нем есть антиоксиданты, в том числе ликопин, который помогает защищать клетки от воздействия свободных радикалов.

Благодаря высокому содержанию жидкости арбуз хорошо утоляет жажду и помогает легче переносить жаркую погоду. Главное — не заменять им полноценные приемы пищи, а использовать как дополнение к сбалансированному рациону.

Айран и кефир освежают в жару

Кисломолочные напитки хорошо утоляют жажду и не создают ощущения тяжести после еды.
Кисломолочные напитки хорошо утоляют жажду и не создают ощущения тяжести после еды.Источник: Freepik

В жаркую погоду многие замечают, что тяжелая пища переносится хуже обычного. Поэтому айран, кефир и тан становятся хорошей альтернативой более плотным перекусам.

Эти напитки содержат белок, кальций и другие полезные вещества, при этом легко усваиваются и не требуют от организма больших затрат энергии на переваривание. Кроме того, кальций относится к минералам, которые особенно важно восполнять летом. Айран и кефир помогают поддерживать водный баланс, дают чувство сытости и одновременно освежают. Именно поэтому в странах с жарким климатом такие напитки традиционно считаются одним из лучших способов пережить знойную погоду.

Зелень поддерживает баланс минералов

Листовая зелень помогает восполнять минералы, которые организм теряет вместе с потом.
Листовая зелень помогает восполнять минералы, которые организм теряет вместе с потом.Источник: Freepik

Вместе с потом организм теряет не только воду, но и важные микроэлементы. В первую очередь речь идет о калии, магнии и кальции, которые участвуют в работе мышц, нервной системы и помогают поддерживать нормальное самочувствие в жару. Поэтому летом особенно полезно добавлять в рацион шпинат, рукколу, листовой салат, петрушку и другую зелень. Такие продукты содержат много воды, мало калорий и при этом богаты минералами.

Особенно ценен шпинат, который считается одним из лучших источников магния и калия. Регулярное употребление зелени помогает поддерживать водно-солевой баланс, снижает риск слабости и помогает легче переносить высокие температуры.

Зеленый чай улучшает терморегуляцию

Теплый зеленый чай помогает организму охлаждаться естественным способом.
Теплый зеленый чай помогает организму охлаждаться естественным способом.Источник: Freepik

Многие в жару выбирают ледяные напитки, однако специалисты рекомендуют обратить внимание на теплый зеленый чай. Такой напиток помогает организму эффективнее регулировать температуру тела.

Когда человек пьет теплый чай, сосуды слегка расширяются, а организм активирует естественные механизмы охлаждения через потоотделение. В результате тело быстрее избавляется от лишнего тепла. Именно поэтому в странах с жарким климатом горячий чай остается популярным даже летом. Кроме того, зеленый чай хорошо утоляет жажду, содержит антиоксиданты и помогает восполнять потерю жидкости. Главное — пить его без большого количества сахара и выбирать комфортную температуру напитка.