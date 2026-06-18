Как легче переносить жару: 5 продуктов, которые стоит есть чаще

Вместе с потом организм теряет не только воду, но и важные микроэлементы. В первую очередь речь идет о калии, магнии и кальции, которые участвуют в работе мышц, нервной системы и помогают поддерживать нормальное самочувствие в жару. Поэтому летом особенно полезно добавлять в рацион шпинат, рукколу, листовой салат, петрушку и другую зелень. Такие продукты содержат много воды, мало калорий и при этом богаты минералами.