Как Ляйсан Утяшева сбросила 12 кг и сохранила стройную фигуру

Сама Ляйсан признавалась, что после родов приходила в форму медленно: за пять лет ей удалось сбросить 7 кг, а позже — в общей сложности 12 кг лишнего веса. При этом телеведущая не скрывает, что путь к стройности оказался гораздо длиннее и сложнее, чем может показаться со стороны. Со временем она выработала несколько правил, которых придерживается до сих пор, чтобы поддерживать свою форму.