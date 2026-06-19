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Как Ляйсан Утяшева сбросила 12 кг и сохранила стройную фигуру

В 40 лет Ляйсан Утяшева продолжает оставаться одной из самых спортивных звезд российского шоу-бизнеса. По словам телеведущей, сохранить форму ей помогает простая система привычек.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Сама Ляйсан признавалась, что после родов приходила в форму медленно: за пять лет ей удалось сбросить 7 кг, а позже — в общей сложности 12 кг лишнего веса. При этом телеведущая не скрывает, что путь к стройности оказался гораздо длиннее и сложнее, чем может показаться со стороны. Со временем она выработала несколько правил, которых придерживается до сих пор, чтобы поддерживать свою форму.

Отказ от сахара и пересмотр рациона

Ляйсан считает отказ от сахара одним из главных решений для поддержания формы.
Ляйсан считает отказ от сахара одним из главных решений для поддержания формы.Источник: Соцсети

Первым серьезным шагом для Ляйсан стал отказ от промышленного сахара. Телеведущая рассказывала, что начала внимательно изучать состав продуктов и была удивлена, насколько часто сахар встречается даже там, где его обычно не ждут увидеть — в йогуртах, соусах, хлебе и готовых продуктах.

По словам Утяшевой, первые недели дались непросто. Она сравнивала тягу к сладкому с привычкой, от которой организму требуется время, чтобы отказаться. Дискомфорт прошел только спустя месяц, со временем новый режим питания стал привычным.

Ляйсан отмечала, что после изменений в рационе ей удалось не только сбросить лишний вес, но и избавиться от постоянных скачков веса. Кроме того, улучшилось самочувствие: стало больше энергии, проблемы со сном стали беспокоить гораздо реже.

Ежедневный спорт

Даже несколько простых упражнений каждый день помогают Ляйсан поддерживать форму
Даже несколько простых упражнений каждый день помогают Ляйсан поддерживать формуИсточник: Соцсети

Ляйсан остается верна принципам, которые сопровождали ее еще во время спортивной карьеры. Телеведущая много лет развивает собственные программы тренировок и регулярно делится упражнениями для дома, которые помогают поддерживать тело в тонусе без тренажерного зала.

Каждое утро Утяшева начинает с зарядки. В ее привычный комплекс входят упражнения для спины и стоп, работа со скакалкой, занятия на ролле для расслабления мышц и несколько упражнений на мобильность суставов. Иногда к утренней разминке присоединяются и дети.

При этом Ляйсан не стремится к экстремальной спортивной форме. Она признается, что давно отказалась от идеи выглядеть так же, как в 20 лет. Гораздо важнее для нее чувствовать себя энергичной, сохранять сильную спину, легкость движений и комфортный вес.

Сон, режим и работа со стрессом

Полноценный сон и спокойный эмоциональный фон Ляйсан считает такой же частью формы, как спорт и питание
Полноценный сон и спокойный эмоциональный фон Ляйсан считает такой же частью формы, как спорт и питаниеИсточник: Соцсети

Ляйсан не раз говорила, что фигура зависит не только от питания и спорта. Одним из самых важных факторов она считает полноценный сон и стабильный режим дня. По ее словам, организму гораздо сложнее поддерживать нормальный вес, когда человек постоянно недосыпает и живет в постоянном стрессе.

Еще один принцип телеведущей — не использовать еду как способ справиться с переживаниями. Ляйсан признавалась, что научилась разделять физический голод и эмоциональные реакции. Она уверена, что привычка заедать стресс часто сводит на нет даже самые правильные тренировки и ограничения в питании.

Ляйсан также отмечала, что работа над эмоциональным состоянием стала для нее отдельным этапом на пути к хорошей форме. Когда наладились сон, режим и отношение к еде, поддерживать результат стало намного проще.

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