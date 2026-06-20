Что произойдет с телом, если целый месяц каждый день ходить

Ходьба — самый естественный вид физической активности для человека. В отличие от бега, она не создает ударной нагрузки на суставы, но при этом заставляет работать сердце, легкие и мышцы. При этом не нужны ни абонемент в фитнес-клуб, ни специальная экипировка — достаточно удобной обуви и вашего желания. В этой статье три главных изменения, которые можно получить, если ежедневно ходить не менее 30 минут.