Что произойдет с телом, если целый месяц каждый день ходить

Ходьба — самый естественный вид физической активности для человека. В отличие от бега, она не создает ударной нагрузки на суставы, но при этом заставляет работать сердце, легкие и мышцы. При этом не нужны ни абонемент в фитнес-клуб, ни специальная экипировка — достаточно удобной обуви и вашего желания. В этой статье три главных изменения, которые можно получить, если ежедневно ходить не менее 30 минут.
Уходит лишний вес и уменьшается объем живота
Главное изменение, которое происходит при ежедневной ходьбе, — постепенное снижение веса и уменьшение объемов, особенно в области живота. При прохождении 8−10 тысяч шагов в день человек тратит от 300 до 500 лишних калорий ежедневно. За месяц это дает дефицит в 9−15 тысяч калорий — достаточно для заметного снижения веса без жестких диет.
Особенно важно, что при регулярной ходьбе уходит именно жировая масса, а мышцы остаются на месте. В отличие от голодных диет, организм использует накопленный жир как источник энергии. Живот, как зона, где чаще всего откладывается висцеральный жир, реагирует на ходьбу особенно хорошо. Уже через 3−4 недели ежедневных прогулок можно заметить, что джинсы стали свободнее, а живот — более плоским и подтянутым.
Создание дефицита калорий путем увеличения повседневной активности — один из самых надежных способов похудения. Он не требует силы воли в той же степени, что диеты, потому что вы не отказываете себе в еде, а просто добавляете движение. А ходьба — самый доступный способ увеличить расход калорий без риска травм и переутомления.
Улучшается осанка и укрепляются мышцы ног
Одно из самых заметных изменений касается не столько цифр на весах, сколько визуального восприятия тела. При регулярной ходьбе мышцы ног становятся более рельефными и подтянутыми, плечи расправляются, осанка улучшается. Это связано с тем, что ходьба заставляет работать мышцы-стабилизаторы корпуса, которые поддерживают позвоночник в правильном положении.
При ежедневных прогулках увеличивается скорость ходьбы, длина шага и мышечная выносливость. Ноги становятся сильнее, икры — более рельефными, ягодицы — подтянутыми. Даже если вес снижается незначительно, визуально тело выглядит более стройным и подтянутым именно за счет улучшения тонуса мышц. Кроме того, ходьба помогает избавиться от сутулости. Когда вы ходите, вы автоматически выпрямляете спину, расправляете плечи и поднимаете голову. Это приводит к тому, что сутулость постепенно уходит, а фигура визуально становится стройнее.
Уходит тяга к сладкому и улучшается самочувствие
Пожалуй, самое неожиданное изменение, которое происходит при регулярной ходьбе, — исчезновение привычки заедать стресс сладостями. Физическая активность нормализует уровень сахара в крови и снижает тягу к быстрым углеводам. Многие замечают, что после месяца ежедневных прогулок им уже не хочется обязательно съедать что-то сладкое после обеда или перед сном. Кроме того, ходьба помогает контролировать аппетит в целом. Умеренная нагрузка не вызывает сильного голода, в отличие от интенсивных тренировок, которые могут, наоборот, спровоцировать переедание.
Не менее важно и улучшение качества сна. Регулярные прогулки помогают быстрее засыпать и делают сон более глубоким. Организм, получивший дневную нагрузку, лучше восстанавливается ночью. А полноценный сон, в свою очередь, способствует выработке гормонов, регулирующих аппетит и обмен веществ. К тому же ходьба на свежем воздухе снижает уровень кортизола — главного гормона стресса, который провоцирует набор веса в области живота.
Месяц ежедневной ходьбы — это доступный способ изменить свое тело и самочувствие без кардинальных усилий. Уходят лишние килограммы и объемы, улучшается осанка, укрепляются мышцы ног, нормализуется сон и — что особенно важно — снижается тяга к сладкому. И даже если у вас не получится сразу проходить 10 тысяч шагов в день, любое увеличение ежедневной активности уже принесет пользу.