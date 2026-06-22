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5 ПП-салатов с фасолью, которые можно есть даже на диете

Фасоль называют одним из лучших продуктов для полезного питания не просто так. Она хорошо насыщает, содержит много белка и помогает приготовить сытный салат за 10−15 минут.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Главный плюс фасоли в том, что с ней не нужно долго возиться. Можно взять консервированную фасоль, промыть ее и за несколько минут собрать полноценный салат с разными ингредиентами. Такие блюда легко вписываются и в обед, и в ужин, особенно когда хочется чего-то питательного, но без тяжелых соусов и лишней жарки.

Салат с фасолью и курицей

Салат с курицей и фасолью легко заменит полноценный обед.
Салат с курицей и фасолью легко заменит полноценный обед.Источник: Freepik

Этот вариант подойдет тем, кто хочет получить максимум белка из одного блюда. Благодаря сочетанию фасоли, куриной грудки и яиц салат хорошо насыщает и может заменить полноценный обед или ужин.

На 3 порции понадобится:

  • консервированная фасоль — 240 г;
  • куриная грудка — 200 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • греческий йогурт — 3 ст. л.;
  • чеснок, зелень и соль — по вкусу.

Куриную грудку, яйца и огурец нарежьте небольшими кубиками и смешайте с промытой фасолью. Для заправки соедините греческий йогурт, измельченный чеснок, зелень и немного соли. Останется только перемешать все ингредиенты.

На одну порцию приходится около 215 ккал, 22 г белка, 6,5 г жиров и 17 г углеводов. Именно поэтому такой салат часто выбирают спортсмены и те, кто старается контролировать аппетит без жестких ограничений.

Салат с фасолью и тунцом

Тунец и фасоль делают салат сытным даже без сложных ингредиентов.
Тунец и фасоль делают салат сытным даже без сложных ингредиентов.Источник: Freepik.com

Если хочется чего-то более легкого, но не менее сытного, стоит приготовить салат с тунцом. Он сочетает в себе много белка, клетчатку и полезные жиры, поэтому хорошо подходит как для обеда, так и для ужина.

На 2 порции понадобится:

  • консервированная фасоль — 240 г;
  • тунец в собственном соку — 1 банка;
  • помидоры черри — 150 г;
  • красный лук — ½ головки;
  • листья салата — горсть;
  • оливковое масло — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • орегано и соль — по желанию.

Фасоль промойте, с тунца слейте жидкость и слегка разомните его вилкой. Добавьте нарезанные черри, лук и листья салата. Заправьте блюдо смесью оливкового масла и лимонного сока.

Одна порция такого салата содержит примерно 285 ккал, 25 г белка, 8,5 г жиров и 25 г углеводов. Получается полноценное блюдо в средиземноморском стиле, которое готовится всего за 15 минут.

Овощной салат с фасолью

Яркий овощной салат с фасолью помогает легко увеличить количество клетчатки в рационе.
Яркий овощной салат с фасолью помогает легко увеличить количество клетчатки в рационе.Источник: Freepik

Этот рецепт подойдет тем, кто хочет добавить в рацион больше овощей и клетчатки. Несмотря на отсутствие мяса или рыбы, салат получается довольно сытным благодаря фасоли и кукурузе.

На 3 порции понадобится:

  • консервированная фасоль — 1 банка;
  • консервированная кукуруза — 120 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • сельдерей — 2 стебля;
  • большой пучок кинзы;
  • сок лайма — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • щепотка зиры и соль по вкусу.

Перец и сельдерей нарежьте небольшими кусочками, фасоль и кукурузу освободите от жидкости. Для заправки смешайте масло, сок лайма, соль и немного зиры. После этого останется только соединить все ингредиенты в глубокой миске.

В одной порции содержится около 175 ккал, 7 г белка, 5,5 г жиров и 24 г углеводов. Большое количество овощей делает салат хорошим источником клетчатки, которая помогает долго не чувствовать голода.

Салат с фасолью и авокадо

Авокадо и фасоль — сочетание, которое надолго сохраняет чувство сытости.
Авокадо и фасоль — сочетание, которое надолго сохраняет чувство сытости.Источник: Freepik

Авокадо делает этот салат более нежным и питательным. Благодаря сочетанию растительного белка и полезных жиров блюдо хорошо насыщает и подходит даже для позднего завтрака или обеда.

На 2 порции понадобится:

  • белая консервированная фасоль — 1 банка;
  • авокадо — 1 шт.;
  • томаты — 2 шт.;
  • руккола или салатный микс — 30 г;
  • кедровые орехи — 1 ч. л.;
  • оливковое масло — 1 ч. л.;
  • бальзамический уксус — 1 ч. л.

Авокадо очистите и нарежьте кубиками, томаты измельчите, затем смешайте их с фасолью и зеленью. Для заправки соедините масло и бальзамический уксус. Перед подачей посыпьте салат кедровыми орешками.

Калорийность одной порции составляет около 335 ккал, при этом блюдо содержит 9 г белка, 19 г жиров и 32 г углеводов. Авокадо делает салат более сытным, поэтому после такого обеда можно забыть про еду на несколько часов.

Салат с фасолью и шампиньонами

Салат с фасолью и шампиньонами получается сытным даже без мяса.
Салат с фасолью и шампиньонами получается сытным даже без мяса.Источник: Freepik

Вариант для тех, кто хочет добавить в рацион больше растительного белка или просто ищет сытное блюдо без мяса. Фасоль и грибы хорошо дополняют друг друга.

На 3 порции понадобится:

  • консервированная фасоль — 240 г;
  • шампиньоны — 200 г;
  • репчатый лук — 1 головка;
  • корнишоны — 2 шт.;
  • растительное масло — 1 ч. л.;
  • зелень и соль по вкусу.

Шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте на сухой сковороде до испарения лишней влаги. Затем добавьте немного масла и готовьте еще 5−7 минут до легкой золотистой корочки. После этого грибы нужно остудить.

Фасоль промойте, лук нарежьте тонкими полукольцами, корнишоны — небольшими кусочками, зелень мелко порубите. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте немного масла и перемешайте.

Одна порция содержит примерно 145 ккал, 8 г белка, 3,5 г жиров и 21 г углеводов. Это один из самых низкокалорийных вариантов в подборке, который при этом хорошо насыщает благодаря фасоли и грибам.