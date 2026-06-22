5 ПП-салатов с фасолью, которые можно есть даже на диете

Главный плюс фасоли в том, что с ней не нужно долго возиться. Можно взять консервированную фасоль, промыть ее и за несколько минут собрать полноценный салат с разными ингредиентами. Такие блюда легко вписываются и в обед, и в ужин, особенно когда хочется чего-то питательного, но без тяжелых соусов и лишней жарки.