Диетологи советуют: 5 продуктов для хорошего самочувствия в жару

Диетологи сходятся во мнении: в жаркую погоду стоит делать ставку на водянистую, легкую пищу, богатую витаминами и минералами. Жирное мясо, сдобу и фастфуд лучше оставить на прохладный сезон — они перегружают пищеварение. Вместо этого налегайте на сезонные овощи, фрукты, зелень и легкие белки, которые усваиваются без лишних затрат энергии. В этой статье — пять продуктов, которые помогают чувствовать легкость и оставаться активными даже в самый зной.
Огурцы — высокое содержание воды
Огурцы состоят из воды на 96%, что делает его идеальным перекусом в жару. Вода в огурцах структурирована природой и легче усваивается клетками, чем просто жидкость из бутылки.
Кроме того, огурцы содержат калий, который помогает поддерживать водно-солевой баланс и предотвращает отеки. В жару мы теряем с потом много минералов, и калий особенно важен для нормальной работы сердца и мышц. Добавляйте огурцы в салаты, делайте с ними легкие бутерброды, нарезайте палочками для перекуса или просто ешьте целиком — они не добавляют лишних калорий, но отлично утоляют жажду.
Арбуз и дыня — сладость без вреда для фигуры
Арбуз на 90 процентов состоит из воды, что делает его отличным средством для утоления жажды. При этом в 100 граммах арбуза всего 30 калорий. Он богат ликопином — антиоксидантом, который защищает клетки от повреждения ультрафиолетом и даже может снижать риск солнечных ожогов.
Дыня тоже не отстает: в ней около 90 процентов воды, она содержит калий, магний и витамин C. Съеденный на полдник ломтик арбуза или дыни не только освежает, но и помогает избежать переедания вечером. Главное правило — есть их отдельно от другой еды, чтобы не вызывать брожения в желудке. Идеальное время для арбузного перекуса — между завтраком и обедом или вместо полдника.
Кабачки и цукини — легкий и сытный гарнир
Кабачки и цукини — еще одни рекордсмены по содержанию воды. В них около 94 процентов влаги, при этом они богаты клетчаткой и дают чувство сытости. В отличие от картофеля или макарон, кабачки не вызывают тяжести и сонливости после обеда.
Летом их лучше есть в сыром виде — добавлять в салаты, натирать на терке, добавляя чеснок и лимонный сок, делать из них овощную «лапшу». Можно также запекать кабачки на гриле или тушить с помидорами и зеленью — главное, не обжаривать в масле, иначе они потеряют свою легкость. Еще один плюс кабачков — они богаты калием, который активно выводится с потом.
Кисломолочные продукты — поддержка кишечника
Кисломолочные продукты — одни из лучших помощников в жару. Кефир, айран, тан, натуральный йогурт и ряженка имеют легкую консистенцию, способствуют пищеварению и помогают организму охлаждаться. Они особенно хороши тем, что поддерживают микрофлору кишечника, которая в жаркую погоду страдает от обилия сырых овощей и фруктов.
Айран — традиционный летний напиток народов Кавказа и Средней Азии. Он отлично утоляет жажду, восстанавливает солевой баланс и почти не содержит калорий. На основе кефира или йогурта можно готовить холодные супы — окрошку, таратор, которые не только насыщают, но и освежают. Главное — выбирать продукты без сахара и фруктовых наполнителей: они тяжелее усваиваются и дают лишние калории, которые в жару ни к чему.
Свежая зелень — чемпион по содержанию минералов
Петрушка, укроп, кинза, базилик, зеленый лук, рукола и листовой салат — это настоящие концентраты витаминов и минералов. В жару с потом мы теряем не только воду, но и натрий, калий, магний. Зелень помогает восполнить эти потери без лишних калорий.
Добавляйте горсть зелени в каждый прием пищи — в салаты, супы, на бутерброды, в омлет. Особенно полезна зелень в холодных супах, которые в жару предпочтительнее горячих блюд. Сделайте зеленый смузи из огурца, сельдерея, шпината и петрушки — такой напиток насытит витаминами и утолит жажду гораздо лучше сладкой газировки. И не забывайте, что свежая зелень — это еще и мощный источник антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения солнцем.
Чтобы чувствовать легкость в теле, стоит не только выбирать правильные продукты, но и соблюдать режим. Ешьте небольшими порциями 4−5 раз в день, не дожидаясь сильного голода. Основной прием пищи лучше перенести на утро или вечер, когда жара спадает. И главное — пейте достаточно чистой воды: около 1,5−2 литров в день, маленькими глотками в течение всего дня. Тогда даже самый знойный полдень не испортит ваше самочувствие.