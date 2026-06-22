Диетологи советуют: 5 продуктов для хорошего самочувствия в жару

Дыня тоже не отстает: в ней около 90 процентов воды, она содержит калий, магний и витамин C. Съеденный на полдник ломтик арбуза или дыни не только освежает, но и помогает избежать переедания вечером. Главное правило — есть их отдельно от другой еды, чтобы не вызывать брожения в желудке. Идеальное время для арбузного перекуса — между завтраком и обедом или вместо полдника.