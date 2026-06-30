Как Наталья Водянова худеет перед показами: ее диета вас удивит

Наталья Водянова не скрывает, что не является фанаткой строгих диет и прибегает к ним только в случае крайней необходимости, например, перед съемками или показами. Однако, когда нужно срочно привести себя в форму, модель садится на пульсирующую диету, которая позволяет ей быстро прийти в форму, не отказываясь от любимых блюд.