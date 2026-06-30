Как Наталья Водянова худеет перед показами: ее диета вас удивит

Наталья Водянова не скрывает, что не является фанаткой строгих диет и прибегает к ним только в случае крайней необходимости, например, перед съемками или показами. Однако, когда нужно срочно привести себя в форму, модель садится на пульсирующую диету, которая позволяет ей быстро прийти в форму, не отказываясь от любимых блюд.
Завтрак до 10:00 — все, что душе угодно
Главный принцип пульсирующей диеты — основной прием пищи приходится на завтрак. До 10:00 Наталья может есть все, что хочет. Это могут быть пироги, пельмени, блинчики с вареньем и сметаной, жареная картошка, вареники и даже плов. Единственное ограничение — общая калорийность первого приема пищи не должна превышать 1000 килокалорий.
Такой плотный завтрак обеспечивает модель чувством сытости до самого вечера и дает энергию на весь день. Все съеденное в первой половине дня полностью сжигается в течение суток и не откладывается в жир. При этом перед завтраком Наталья обязательно выпивает чашку теплого отвара шиповника, который стимулирует метаболизм, и съедает капустный салат без масла для улучшения работы кишечника.
Обед до 14:00 — легкий овощной салат
После плотного утреннего приема пищи Наталья переходит на легкий обед, который должен состояться не позднее 14:00. В это время модель съедает тарелку овощного салата, заправленного лимонным соком и зеленью. Никакого масла, сметаны или майонеза — только лимонный сок.
Такой подход позволяет поддерживать чувство сытости без лишних калорий. В полдник, между завтраком и обедом, Водянова может выпить стакан зеленого чая или отвара шиповника с чайной ложкой меда. Это помогает утолить легкий голод и поддерживает метаболизм.
Ужин — только травяной чай
Вечерний прием пищи у Натальи Водяновой практически отсутствует. На ужин она выпивает только чашку травяного чая. Обычно это смесь трав, способствующих похудению: мята, шалфей и мать-и-мачеха.
Наталья не устраивает никаких перекусов в течение дня. Если чувство голода становится слишком сильным, она утоляет его простой водой без газа. В день модель выпивает не менее двух литров чистой воды.
Если Водяновой не хватает энергии в течение дня, она добавляет в приемы пищи порошок спирулины или экстракт зародышей пшеницы. Также иногда модель прибегает к интервальному голоданию, но основной ее метод подготовки к съемкам — это именно пульсирующая диета с плотным завтраком, легким обедом и отказом от ужина.
Рацион Натальи Водяновой перед съемками — продуманная система, которая позволяет ей есть любимые блюда и при этом оставаться в идеальной форме. При этом модель признается, что в обычной жизни она не мучает себя диетами и позволяет себе любимые русские блюда.