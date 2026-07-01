Чем заменить колбасу в бутербродах: вкусные и безопасные для фигуры варианты

Чтобы перекус получился сытным и сбалансированным, стоит соблюдать несколько простых правил. Для основы лучше выбирать цельнозерновой или ржаной хлеб. Он содержит больше клетчатки, чем белый, поэтому дольше чувствуется сытость. К источнику белка стоит добавить свежие овощи и зелень — помидоры, огурцы, листья салата, рукколу, шпинат или сладкий перец. Они делают бутерброд более сочным и увеличивают объем порции почти без лишних калорий.