Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 признаков, что вашему организму не хватает белка

Нехватка белка в рационе сразу отражается на внешности — кожа становится сухой, волосы тускнеют, а мышцы теряют тонус.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Белок — главный строительный материал для мышц, кожи, волос и ногтей. Когда его не хватает, замедляется обмен веществ, мышцы становятся дряблыми, появляются отеки, а кожа теряет упругость. И даже если вес на весах уменьшается, фигура выглядит совсем не так, как вам хотелось бы. В этой статье пять главных признаков того, что вашему организму не хватает белка.

Потеря мышечной массы

При нехватке белка организм начинает расщеплять мышцы, чтобы получить энергию.
При нехватке белка организм начинает расщеплять мышцы, чтобы получить энергию. Источник: Freepik

Этот симптом — один из самых ранних и заметных. Когда белка в рационе недостаточно, организм начинает расщеплять мышечную ткань, чтобы добыть необходимые аминокислоты. Мышцы теряют объем, становятся слабыми и дряблыми. Визуально объемы тела уменьшаются, но это происходит не за счет жира, а за счет мышц.

Внешне это выглядит так: вы худеете, но тело становится рыхлым, теряет упругость и четкие контуры. Руки и ноги выглядят менее подтянутыми, появляется обвислость. При этом жировая прослойка может оставаться на месте — или даже увеличиваться, потому что без мышц метаболизм замедляется. Чтобы сохранить мышцы при похудении, специалисты рекомендуют употреблять минимум 1−1,5 грамма белка на килограмм веса в день.

Задержка жидкости в тканях

Отеки на ногах и лице — один из явных признаков нехватки белка в организме.
Отеки на ногах и лице — один из явных признаков нехватки белка в организме.Источник: Freepik

Еще один характерный признак дефицита белка — отеки. Они возникают из-за того, что в крови снижается уровень альбумина — белка, который удерживает жидкость внутри сосудов. Когда альбумина становится мало, жидкость начинает просачиваться в ткани, особенно в области ног, стоп и лица.

Отеки проявляются по-разному: утром опухшее лицо, следы от резинок на одежды, обувь, которая к вечеру становится тесной. Если не обращать на это внимания, состояние может ухудшиться. При тяжелом дефиците белка жидкость накапливается в брюшной полости и нижних конечностях. Восполнить нехватку белка помогает сбалансированное питание, включающее мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и бобовые.

Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей

Волосы становятся ломкими, ногти слоятся, кожа теряет упругость — все это сигналы нехватки белка.
Волосы становятся ломкими, ногти слоятся, кожа теряет упругость — все это сигналы нехватки белка. Источник: Freepik

Белок — основа для кератина, из которого состоят волосы, кожа и ногти. Когда белка не хватает, их состояние резко ухудшается. Кожа становится сухой, шелушится, появляются воспаления. Волосы тускнеют, теряют объем, становятся ломкими и начинают выпадать. Ногти слоятся, ломаются и выглядят неровными.

Эти изменения происходят не сразу, но если дефицит белка длится долго, внешность начинает заметно страдать. На коже появляются высыпания, она становится более тонкой и чувствительной, а раны заживают медленнее. Восстановить здоровье кожи, волос и ногтей можно только за счет полноценного питания с достаточным количеством белка.

Замедление метаболизма и набор веса

Нехватка белка замедляет обмен веществ, и даже небольшие порции еды начинают откладываться в жир.
Нехватка белка замедляет обмен веществ, и даже небольшие порции еды начинают откладываться в жир. Источник: Freepik

При нехватке белка организм переходит в режим энергосбережения. Метаболизм замедляется, и тело начинает сжигать меньше калорий. Это приводит к тому, что даже небольшое количество пищи начинает откладываться в жир. В результате при той же калорийности рациона вес начинает расти, а избавиться от жировых отложений становится все сложнее.

Кроме того, дефицит белка влияет на гормональный фон. Нарушается выработка гормонов, регулирующих аппетит и обмен веществ, что может привести к постоянному чувству голода и перееданию. Чтобы поддерживать нормальный метаболизм, важно употреблять достаточное количество белка в каждом приеме пищи.

Постоянная усталость и повышенный аппетит

Когда белка не хватает, организм постоянно требует еды — и чаще всего тянет на сладкое и мучное.
Когда белка не хватает, организм постоянно требует еды — и чаще всего тянет на сладкое и мучное. Источник: Freepik

Дефицит белка часто сопровождается постоянной усталостью и апатией. Организм не получает достаточно «строительного материала» для восстановления, и это сказывается на общем тонусе. Появляется вялость, снижается работоспособность, ухудшается настроение. При этом аппетит, наоборот, повышается — организм пытается восполнить нехватку питательных веществ.

Особенно заметно это проявляется в тяге к сладкому и мучному: без белка уровень сахара в крови становится нестабильным, и хочется быстрых углеводов. Но такие перекусы только усугубляют проблему, так как не дают организму нужных аминокислот. Чтобы разорвать этот круг, стоит добавить в рацион больше белковых продуктов — мяса, рыбы, яиц, творога и бобовых.

Дряблые мышцы, отеки, сухая кожа, замедленный метаболизм и постоянная усталость — все это последствия нехватки белка. Простые источники белка — куриное филе, яйца, творог, рыба, бобовые — помогут вернуть телу упругость, а коже — здоровый вид. При этом важно распределять белок равномерно в течение дня — по 20−40 граммов за один прием пищи. Добавьте продукты, содержащие белок, в каждый прием пищи, и уже через несколько недель вы заметите разницу.