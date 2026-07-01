5 признаков, что вашему организму не хватает белка

Белок — главный строительный материал для мышц, кожи, волос и ногтей. Когда его не хватает, замедляется обмен веществ, мышцы становятся дряблыми, появляются отеки, а кожа теряет упругость. И даже если вес на весах уменьшается, фигура выглядит совсем не так, как вам хотелось бы. В этой статье пять главных признаков того, что вашему организму не хватает белка.