Вода с корицей для похудения: как пить для жиросжигающего эффекта

Еще один плюс — влияние на пищеварение. Вода с корицей может уменьшать чувство тяжести после еды и вздутие, если организм нормально переносит специю. Но сам по себе напиток не сжигает жир: результат будет только при нормальном рационе, движении и общем дефиците калорий.