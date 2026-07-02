Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода с корицей для похудения: как пить для жиросжигающего эффекта

Вода с корицей стала популярным напитком для тех, кто хочет похудеть без сложных схем и дорогих добавок.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Корица дает воде пряный вкус и легкую сладость без сахара, поэтому такой напиток может помочь тем, кому сложно пить обычную воду. Его часто советуют пить утром или перед едой, чтобы запустить пищеварение и быстро почувствовать насыщение.

Чем полезна вода с корицей при похудении

Вода с корицей помогает контролировать аппетит.
Вода с корицей помогает контролировать аппетит.Источник: Freepik

Главная польза напитка начинается с воды. Она помогает поддерживать водный баланс, а еще снижает риск перекусов, которые часто появляются из-за жажды. Корица добавляет вкус без сахара, поэтому напиток становится более приятной заменой сладкому чаю, соку или газировке.

Корица также помогает избегать резких скачков сахара в крови после еды. Когда уровень глюкозы более стабильный, тяга к сладкому и мучному становится меньше. За счет этого проще контролировать аппетит и не тянуться за печеньем через час после обеда.

Еще один плюс — влияние на пищеварение. Вода с корицей может уменьшать чувство тяжести после еды и вздутие, если организм нормально переносит специю. Но сам по себе напиток не сжигает жир: результат будет только при нормальном рационе, движении и общем дефиците калорий.

Как правильно приготовить воду с корицей

Напиток можно приготовить как холодным, так и горячим способом.
Напиток можно приготовить как холодным, так и горячим способом.Источник: Freepik

Приготовить воду с корицей несложно. Для этого понадобится 500 мл чистой питьевой воды и одна палочка цейлонской корицы или около половины чайной ложки молотой специи.

Есть два основных способа приготовления:

  • Холодный. Добавьте корицу в воду комнатной температуры и оставьте в холодильнике на 10−12 часов. Напиток получится мягким и освежающим.
  • Горячий. Залейте корицу горячей водой температурой около 90, но не кипятком. Дайте настояться 15−20 минут, после чего напиток можно пить теплым или охладить.

Воду с корицей лучше готовить ежедневно, а не хранить несколько суток. При желании вкус можно разнообразить: добавить ломтики лимона, немного свежего имбиря или чайную ложку меда, если напиток уже остыл. Корицу также часто сочетают с зеленым или черным чаем либо отваром шиповника.

Как пить воду с корицей, чтобы получить максимум пользы

Умеренность важнее количества: слишком много корицы пользы не добавит.
Умеренность важнее количества: слишком много корицы пользы не добавит.Источник: Freepik

Чаще всего воду с корицей рекомендуют пить утром за 20−30 минут до завтрака. Это помогает восполнить потерю жидкости после сна и подготовить пищеварительную систему к первому приему пищи.

В течение дня напиток можно пить между приемами пищи или примерно за полчаса до обеда и ужина. В этом случае вода помогает быстрее почувствовать насыщение, поэтому контролировать размер порций становится проще.

Важно соблюдать умеренность. Начинать лучше с одного стакана в день, чтобы оценить реакцию организма. Если неприятных ощущений нет, напиток можно употреблять ежедневно курсом в три недели, после чего рекомендуется сделать перерыв на 10 дней.

Кому вода с корицей не подойдет

Несмотря на полезные свойства, вода с корицей подходит не всем.
Несмотря на полезные свойства, вода с корицей подходит не всем.Источник: Freepik

Отказаться от напитка или предварительно посоветоваться с врачом стоит при беременности, аллергии на корицу, гастрите и язве желудка в стадии обострения. Осторожность также нужна людям, которые принимают препараты, разжижающие кровь, поскольку корица может усиливать их действие.

Специалисты рекомендуют выбирать цейлонскую корицу, а не более распространенную кассию. Дело в том, что кассия содержит больше кумарина — вещества, которое при регулярном употреблении в больших количествах может негативно влиять на печень.