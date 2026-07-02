Вода с корицей для похудения: как пить для жиросжигающего эффекта

Корица дает воде пряный вкус и легкую сладость без сахара, поэтому такой напиток может помочь тем, кому сложно пить обычную воду. Его часто советуют пить утром или перед едой, чтобы запустить пищеварение и быстро почувствовать насыщение.
Чем полезна вода с корицей при похудении
Главная польза напитка начинается с воды. Она помогает поддерживать водный баланс, а еще снижает риск перекусов, которые часто появляются из-за жажды. Корица добавляет вкус без сахара, поэтому напиток становится более приятной заменой сладкому чаю, соку или газировке.
Корица также помогает избегать резких скачков сахара в крови после еды. Когда уровень глюкозы более стабильный, тяга к сладкому и мучному становится меньше. За счет этого проще контролировать аппетит и не тянуться за печеньем через час после обеда.
Еще один плюс — влияние на пищеварение. Вода с корицей может уменьшать чувство тяжести после еды и вздутие, если организм нормально переносит специю. Но сам по себе напиток не сжигает жир: результат будет только при нормальном рационе, движении и общем дефиците калорий.
Как правильно приготовить воду с корицей
Приготовить воду с корицей несложно. Для этого понадобится 500 мл чистой питьевой воды и одна палочка цейлонской корицы или около половины чайной ложки молотой специи.
Есть два основных способа приготовления:
- Холодный. Добавьте корицу в воду комнатной температуры и оставьте в холодильнике на 10−12 часов. Напиток получится мягким и освежающим.
- Горячий. Залейте корицу горячей водой температурой около 90, но не кипятком. Дайте настояться 15−20 минут, после чего напиток можно пить теплым или охладить.
Воду с корицей лучше готовить ежедневно, а не хранить несколько суток. При желании вкус можно разнообразить: добавить ломтики лимона, немного свежего имбиря или чайную ложку меда, если напиток уже остыл. Корицу также часто сочетают с зеленым или черным чаем либо отваром шиповника.
Как пить воду с корицей, чтобы получить максимум пользы
Чаще всего воду с корицей рекомендуют пить утром за 20−30 минут до завтрака. Это помогает восполнить потерю жидкости после сна и подготовить пищеварительную систему к первому приему пищи.
В течение дня напиток можно пить между приемами пищи или примерно за полчаса до обеда и ужина. В этом случае вода помогает быстрее почувствовать насыщение, поэтому контролировать размер порций становится проще.
Важно соблюдать умеренность. Начинать лучше с одного стакана в день, чтобы оценить реакцию организма. Если неприятных ощущений нет, напиток можно употреблять ежедневно курсом в три недели, после чего рекомендуется сделать перерыв на 10 дней.
Кому вода с корицей не подойдет
Отказаться от напитка или предварительно посоветоваться с врачом стоит при беременности, аллергии на корицу, гастрите и язве желудка в стадии обострения. Осторожность также нужна людям, которые принимают препараты, разжижающие кровь, поскольку корица может усиливать их действие.
Специалисты рекомендуют выбирать цейлонскую корицу, а не более распространенную кассию. Дело в том, что кассия содержит больше кумарина — вещества, которое при регулярном употреблении в больших количествах может негативно влиять на печень.