Разминаемся и тренируемся правильно: тренер показал, как подготовиться к пробежке (видео)

В новом видео тренер проекта «Мой спортивный район» Дмитрий Окишев подробно рассказывает и показывает, как правильно разминаться перед беговой тренировкой или обычной пробежкой.
Он разбирает, какие упражнения делать, чтобы разогреть тело, подготовить суставы, включения мышц ног и кора, а также как выстроить разминку так, чтобы она не утомляла, а именно настраивала на бег. Дмитрий объясняет, почему важно начинать с движения, а не с растяжки, и показывает простой, но эффективный алгоритм, который можно повторить даже в своем дворе или на ближайшей спортивной площадке.
Видео-инструкция подойдет всем, кто хочет бегать безопаснее, комфортнее и с пользой для здоровья, включая новичков, людей, которые только начинают заниматься бегом, и тех, кто уже пробует тренироваться регулярно, но хочет наладить правильную подготовку.