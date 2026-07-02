Разминаемся и тренируемся правильно: тренер показал, как подготовиться к пробежке (видео)

Он разбирает, какие упражнения делать, чтобы разогреть тело, подготовить суставы, включения мышц ног и кора, а также как выстроить разминку так, чтобы она не утомляла, а именно настраивала на бег. Дмитрий объясняет, почему важно начинать с движения, а не с растяжки, и показывает простой, но эффективный алгоритм, который можно повторить даже в своем дворе или на ближайшей спортивной площадке.