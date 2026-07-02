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Разминаемся и тренируемся правильно: тренер показал, как подготовиться к пробежке (видео)

Разминка перед пробежкой — это не опциональный, а обязательный этап тренировки, который помогает мышцам и нервной системе подготовиться к работе, снизить риск травм и быстрее войти в рабочий ритм.

В новом видео тренер проекта «Мой спортивный район» Дмитрий Окишев подробно рассказывает и показывает, как правильно разминаться перед беговой тренировкой или обычной пробежкой.

Он разбирает, какие упражнения делать, чтобы разогреть тело, подготовить суставы, включения мышц ног и кора, а также как выстроить разминку так, чтобы она не утомляла, а именно настраивала на бег. Дмитрий объясняет, почему важно начинать с движения, а не с растяжки, и показывает простой, но эффективный алгоритм, который можно повторить даже в своем дворе или на ближайшей спортивной площадке.

Видео-инструкция подойдет всем, кто хочет бегать безопаснее, комфортнее и с пользой для здоровья, включая новичков, людей, которые только начинают заниматься бегом, и тех, кто уже пробует тренироваться регулярно, но хочет наладить правильную подготовку.