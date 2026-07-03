Диетологи советуют есть эти продукты вместе: 5 сочетаний для максимальной пользы

Многие обращают внимание на количество белка, витаминов или клетчатки в продуктах, но не задумываются об их сочетании. Между тем некоторые витамины и минералы гораздо лучше усваиваются в компании определенных продуктов. Иногда достаточно добавить к привычному блюду всего один ингредиент, чтобы организм получил от него значительно больше пользы. Разбираемся, какие сочетания действительно работают.
Помидоры с авокадо
Помидоры считаются одним из лучших источников ликопина — мощного антиоксиданта, который помогает защищать клетки от окислительного стресса и поддерживает здоровье сердца. Но, как и многие другие полезные вещества, ликопин лучше усваивается вместе с жирами.
Поэтому салат из томатов стоит дополнить несколькими ломтиками авокадо или небольшим количеством оливкового масла. Если авокадо не оказалось под рукой, подойдут орехи, семечки или мягкий сыр. Благодаря такому сочетанию организм сможет получить больше пользы даже от самого простого блюда.
Овсянка с ягодами или яблоком
Овсяные хлопья содержат растительное железо, однако усваивается оно хуже, чем железо из продуктов животного происхождения. Улучшить этот процесс помогает витамин C, которого много в ягодах и некоторых фруктах.
Поэтому диетологи советуют добавлять в кашу клубнику, черную смородину, малину или кусочки яблока. Такой завтрак получается более сбалансированным: он дольше сохраняет чувство сытости, обеспечивает организм клетчаткой и помогает получить больше пользы от самой овсянки.
Морковь или тыква с оливковым маслом
Морковь и тыква богаты бета-каротином — веществом, из которого организм вырабатывает витамин A. Кроме того, в этих овощах содержатся и другие жирорастворимые витамины, которые плохо усваиваются без жиров.
Именно поэтому диетологи советуют не есть такие овощи полностью обезжиренными. Достаточно добавить 2 чайные ложки оливкового масла в салат, запеченную тыкву или морковный гарнир. Подойдут и другие полезные жиры — например, авокадо, орехи или семечки. Такое небольшое дополнение сделает блюдо не только вкуснее, но и полезнее.
Бобовые с болгарским перцем
Фасоль, чечевица и нут — хорошие источники растительного белка и железа. Именно поэтому они часто становятся основой рациона у людей, которые редко едят мясо или полностью отказались от продуктов животного происхождения.
Чтобы железо усвоилось эффективнее, к бобовым стоит добавить продукты с витамином C. Один из лучших вариантов — свежий болгарский перец. Такое сочетание легко использовать в салатах, теплых овощных блюдах или рагу.
Куркума с черным перцем
Куркуму добавляют в блюда благодаря высокому содержанию куркумина — природного соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Однако есть нюанс: сам по себе куркумин усваивается организмом довольно плохо.
Исправить ситуацию помогает обычный черный перец. Содержащийся в нем пиперин повышает биодоступность куркумина, поэтому эти специи рекомендуют использовать вместе. Достаточно добавить небольшую щепотку свежемолотого перца в блюда с куркумой — например, в супы, овощные гарниры, рис или блюда из курицы.