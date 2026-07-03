Диетологи советуют есть эти продукты вместе: 5 сочетаний для максимальной пользы

Многие обращают внимание на количество белка, витаминов или клетчатки в продуктах, но не задумываются об их сочетании. Между тем некоторые витамины и минералы гораздо лучше усваиваются в компании определенных продуктов. Иногда достаточно добавить к привычному блюду всего один ингредиент, чтобы организм получил от него значительно больше пользы. Разбираемся, какие сочетания действительно работают.