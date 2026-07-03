5 упражнений, которые помогают подтянуть самую проблемную зону ног

Зона внутренней поверхности бедра часто остается «рыхлой» даже у тех, кто много ходит или бегает, потому что в обычной жизни эти мышцы почти не работают. В отличие от передней или задней поверхности бедра, внутренняя часть задействуется только при определенных движениях. Но есть упражнения, которые включают в работу именно эти мышцы. В этой подборке — пять самых эффективных движений для подтянутой внутренней поверхности бедра.